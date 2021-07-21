Анатолий Анатолич показал новорожденного сына и откровенно рассказал о своем отце

Анатолий Анатолич в третий раз стал отцом - в семье шоумена и его жены Юлии Бойко родился уже третий ребенок. При чем это первый мальчик. Родители для него выбрали имя Нил.

Анатолий Анатолич с сыном (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

На снимке видно, как он держит Нила на руках и целует его.

Также Анатолий откровенно рассказал о своем отце, которого, к сожалению, не помнит, поскольку его не стало, когда ему было два с половиной года.

Анатолий Анатолич на руках у отца (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

"Он не был святым. Но он был моим отцом. По рассказам моей мамы, он пропал на какой-то период после моего рождения, да и в роддом он приходил один раз и не в лучшем состоянии", - поделился с подписчиками шоумен.

Через год после его рождения, отец изменился, он перестал пить и стал образцовым главой семейства.

Но вскоре в 1986 году он погиб в драке. Он получил несколько ножевых ранений от своего друга детства.

"Поэтому я не помню своего отца. Я видел его лишь на фото. Воспоминания не остались в памяти. Как он выглядел, как говорил, был весёлым, или серьезным", - написал Анатолий.

Он знает, что его отца все любили, и он был душой компании. Также его очень любили девушки.

"Это из хорошего, о плохом не буду. Скажу лишь, что зависимости - это страшно. Поэтому я максимально независим. Если, вы понимаете, о чем я", - добавил шоумен.

Он также переживает, каким он станет отцом для своего сына. Анатолий подчеркнул, что мечтает с ним пойти на футбол и покататься на скейтах.

В семье Анатолича еще есть двое дочерей Алиса (2011 г. р.) и Лолита (2013 г. р.).