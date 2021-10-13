Анатолий Анатолич рассказал, как быть достойным отцом и стать примером для сына

В последнее время ведущий программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Анатолий Анатолич, который летом стал папой уже в третий раз , все чаще говорит об отцовстве. Он делится собственным опытом, вспоминает свое детство и дает ценные советы молодым родителям.

А сегодня Анатолий Анатолич рассказал всем отцам Украины про важные для себя пункты в воспитании сына и того, как стать для него настоящим примером.

Советы отцам от Анатолия Анатолича

Мой долг как отца - показать ему, как правильно относиться к женщинам. Буду примером во взаимоотношениях с его мамой, и в дальнейшем это поможет сыну правильно вести себя с девушками.

Покажу ему свои медали, полученные за марафоны, и пообещаю, что его первый марафон мы пробежим вместе.

Буду говорить с ним на английском и объясню, что без знания этого языка будущее невозможно.

Буду читать ему, чтобы познакомить с серией книг и фильмов о Гарри Поттере, открою для него этот волшебный мир.

Но как бы сильно мы не старались, порой лучший совет - не слушать наши советы.

Анатолий Анатолич с сыном (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

"Я отец мальчика. И конечно, переживаю каким папой буду для него. Я мечтаю пойти с ним на футбол или покататься на скейтах. Себя как папу, я уже знаю. Я достойный отец, ну уж очень стараюсь им быть. Хочу, чтобы у Нила был папа, которым он будет гордится, и которого не нужно вспоминать по фото. Чего всем папам и желаю!" - пишет Анатолий в своем Instagram.

Анатолий Анатолич с семьей (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Кстати, недавно ведущий пробежал свой второй масштабный мировой марафон и уже успел поделиться большими планами на будущее.

Анатолий Анатолий планирует вместе с сыном пробежать марафон в New York City через 18 лет даже несмотря на то, что к этому времени ему исполнится 55 лет!

Вот он - настоящий пример для подражания!

Анатолий Анатолич радуется рождению сына (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)