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Анатолий Анатолич рассказал, как быть достойным отцом и стать примером для сына

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Среда 13 октября 2021 12:45
Анатолий Анатолич рассказал, как быть достойным отцом и стать примером для сына Анатолий Анатолич гордится своим сыном (коллаж Lite)
Автор: Lite

В последнее время ведущий программы "Ранок з Україною" на канале "Украина" Анатолий Анатолич, который летом стал папой уже в третий раз, все чаще говорит об отцовстве. Он делится собственным опытом, вспоминает свое детство и дает ценные советы молодым родителям.

А сегодня Анатолий Анатолич рассказал всем отцам Украины про важные для себя пункты в воспитании сына и того, как стать для него настоящим примером.

Советы отцам от Анатолия Анатолича

  • Мой долг как отца - показать ему, как правильно относиться к женщинам. Буду примером во взаимоотношениях с его мамой, и в дальнейшем это поможет сыну правильно вести себя с девушками.
  • Покажу ему свои медали, полученные за марафоны, и пообещаю, что его первый марафон мы пробежим вместе.
  • Буду говорить с ним на английском и объясню, что без знания этого языка будущее невозможно.
  • Буду читать ему, чтобы познакомить с серией книг и фильмов о Гарри Поттере, открою для него этот волшебный мир.
  • Но как бы сильно мы не старались, порой лучший совет - не слушать наши советы.

Анатолий Анатолич рассказал, как быть достойным отцом и стать примером для сына

Анатолий Анатолич с сыном (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

"Я отец мальчика. И конечно, переживаю каким папой буду для него. Я мечтаю пойти с ним на футбол или покататься на скейтах. Себя как папу, я уже знаю. Я достойный отец, ну уж очень стараюсь им быть. Хочу, чтобы у Нила был папа, которым он будет гордится, и которого не нужно вспоминать по фото. Чего всем папам и желаю!" - пишет Анатолий в своем Instagram.

Анатолий Анатолич рассказал, как быть достойным отцом и стать примером для сына

Анатолий Анатолич с семьей (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Кстати, недавно ведущий пробежал свой второй масштабный мировой марафон и уже успел поделиться большими планами на будущее.

Анатолий Анатолий планирует вместе с сыном пробежать марафон в New York City через 18 лет даже несмотря на то, что к этому времени ему исполнится 55 лет!

Вот он - настоящий пример для подражания!

Анатолий Анатолич рассказал, как быть достойным отцом и стать примером для сына

Анатолий Анатолич радуется рождению сына (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Ранее Анатолий Анатолич откровенно рассказал о своем отце.

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Анатолий Анатолич
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