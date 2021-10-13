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Анатолій Анатоліч розповів, як бути гідним батьком і стати прикладом для сина

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Середа 13 жовтня 2021 12:45
Анатолій Анатоліч розповів, як бути гідним батьком і стати прикладом для сина Анатолій Анатоліч пишається своїм сином (колаж Lite)
Автор: Lite

Останнім часом ведучий програми "Ранок з Україною" на каналі "Україна" Анатолій Анатоліч, який влітку став татом вже втретє, все частіше говорить про батьківство. Він ділиться власним досвідом, згадує своє дитинство і дає цінні поради молодим батькам.

А сьогодні Анатолій Анатоліч розповів усім батькам України про важливі для себе пункти у вихованні сина і того, як стати для нього справжнім прикладом.

Поради батькам від Анатолія Анатоліча

  • Мій обов'язок як батька - показати йому, як правильно ставитися до жінок. Буду прикладом у взаєминах з його мамою, і в подальшому це допоможе синові правильно поводитися з дівчатами.
  • Покажу йому свої медалі, отримані за марафони, і пообіцяю, що його перший марафон ми пробіжимо разом.
  • Буду говорити з ним англійською і поясню, що без знання цієї мови майбутнє неможливо.
  • Буду читати йому, щоб познайомити з серією книг і фільмів про Гаррі Поттера, відкрию для нього цей чарівний світ.
  • Але як би сильно ми не старалися, часом найкраща порада - не слухати наші поради.

Анатолій Анатоліч розповів, як бути гідним батьком і стати прикладом для сина

Анатолій Анатоліч з сином (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

"Я батько хлопчика. І звичайно, переживаю яким татом буду для нього. Я мрію піти з ним на футбол або покататися на скейтах. Себе як тата, я вже знаю. Я гідний батько, ну вже дуже намагаюся ним бути. Хочу, щоб у Ніла був тато, яким він буде пишається, і якого не потрібно згадувати по фото. Чого всім татам і бажаю!" - пише Анатолій у своєму Instagram.

Анатолій Анатоліч розповів, як бути гідним батьком і стати прикладом для сина

Анатолій Анатоліч з сім'єю (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

До речі, нещодавно ведучий пробіг свій другий масштабний світовий марафон і вже встиг поділитися великими планами на майбутнє.

Анатолій Анатолій планує разом з сином пробігти марафон в New York City через 18 років навіть незважаючи на те, що до цього часу йому виповниться 55 років!

Ось він - справжній приклад для наслідування!

Анатолій Анатоліч розповів, як бути гідним батьком і стати прикладом для сина

Анатолій Анатоліч радіє народженню сина (фото: instagram.com/anatoliyanatolich)

Раніше Анатолій Анатоліч відверто розповів про свого батька.

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Анатолий Анатолич
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