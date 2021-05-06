На купальниках и очках: стилист показала, как носить массивные цепи в 2021

Цепи в последнее время мелькают на всех модных показах и в луках самых стильных инфлюенсеров. Этим летом они актуальны как никогда - и, помимо шеи, будут на одежде, обуви, сумках, в общем, везде.

"Наши внутренние рокеры и бунтари рвутся на свободу и хотят уже перестать рядиться в нюд и лен и, наконец, оторваться по полной программе! Мы откликнулись на массивные цепи, как путники в пустыне - на оазис с водой", - написала Зоя.

Цепи-браслеты - в тренде (фото: instagram.com/leoniehanne)

Стилист подчеркнула, что цепи поселились не только на наших шеях и руках в виде браслетов. Они оккупировали весь гардероб и готовы поселиться на любом элементе одежды.

Зоя подобрала удачные луки, где цепи выглядят уместно и напомнила, что больше - не всегда лучше.

"Давайте немного придержим их пыл и не будем стараться надеть на себя все цепи этого мира. Только если не намечается рокерская вечеринка. Будьте бдительны и осторожны, цепи поджидают нас в самых разных местах", - посоветовала стилистка.

Как носить цепи летом 2021

На обуви

Цепи и браслеты

На купальниках

На очках

В виде браслета на ноге

На сумках

Как носить цепи в 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)