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Тренд лета 2021: стилист показала, как носить юбку в бельевом стиле

Новина українською → Пятница 07 мая 2021 18:03
Тренд лета 2021: стилист показала, как носить юбку в бельевом стиле Юбка в бельевом стиле - в тренде (фото: instagram.com/ratandboa)
Автор: Татьяна Турчаникова

Этот предмет гардероба встречается на улицах не так часто - и зря! Юбка в бельевом стиле запросто сделает из каждой шикарную женщину.

Об этом рассказала в своем Instagram стилист Зоя Панина.

"Прямо сейчас посмотрите последние 20 фотографий в своем телефоне. Во что вы одеты? Джинсы, худи с трениками, офисный костюм, атласная или шелковая юбка. Сдается мне, что последний вариант встретится реже всего", - написала стилистка.

Она добавила, что атласная или шелковая юбка - универсальная подружка в гардеробе каждой.

"Она с удовольствием сходит с вами в ресторан, на свидание или любое другое мероприятие. Но больше всего на свете она любит повседневные выходы! Возьмите любое фото из телефона. Мысленно замените джинсы или треники юбкой - и вуаля! Образы на каждый день готовы", - посоветовала стилистка.

Как носить юбку в бельевом стиле летом 2021

  • С пиджаком и грубой обувью

Тренд лета 2021: стилист показала, как носить юбку в бельевом стиле

  • Со свитером-оверсайз, для прохладного вечера

Тренд лета 2021: стилист показала, как носить юбку в бельевом стиле

  • И с кроссовками, и с босоножками

Тренд лета 2021: стилист показала, как носить юбку в бельевом стиле

  • С худи с яркими принтами

Тренд лета 2021: стилист показала, как носить юбку в бельевом стиле

  • Светлая юбка в бельевом стиле будет особенно актуальной

Тренд лета 2021: стилист показала, как носить юбку в бельевом стиле

  • Юбки ярких цветов - тоже в тренде

Тренд лета 2021: стилист показала, как носить юбку в бельевом стиле

Тренд лета 2021: стилист показала, как носить юбку в бельевом стилеТренд лета 2021: стилист показала, как носить юбку в бельевом стиле

Как носить юбку в бельевом стиле в 2021 году (фото: instagram.com/ya_zoya_)

Напомним, стилист назвала топ ошибок в одежде, которые сильно дешевят образ.

Читайте также: стилист показала, как носить массивные цепи в 2021 - на купальниках и очках.

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