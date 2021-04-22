Ани Лорак и бывший муж снова вместе? Выяснилась неожиданная причина примирения

Интересно, что девушка, с которой Мурат Налчаджиоглу строил новые отношения, удалила совместные фотографии своей страницы в Instagram. Видимо, в отношениях пары что-то пошло не так.

Ани Лорак объяснила, что теплые отношения с мужем поддерживает ради дочери Софии. В то же время журналистам удалось выяснить, что Мурату важно сохранить цивилизованные отношения с певицей ради собственного концертного бизнеса. Как он ранее признался в своем интервью, он организовывает концертные туры многим известным артистам в турецких люксовых отелях. На этот год запланировано 35 концертов.

Отметим, что в последнее время Каролина стала чаще постить фото с бывшим супругом, что говорит о том, что их отношения после развода наладились.

К слову, последняя пассия Мурата - это 23-летняя визажист Лилия.

Ани Лорак и ее бывший муж Мурат сошлись после развода