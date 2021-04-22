Ані Лорак і колишній чоловік знову разом? З'ясувалася несподівана причина примирення

Цікаво, що дівчина, з якою Мурат Налчаджіоглу будував нові відносини, видалила спільні фотографії своєї сторінки в Instagram. Мабуть, у відносинах пари щось пішло не так.

Ані Лорак пояснила, що теплі стосунки з чоловіком підтримує заради дочки Софії. Водночас журналістам вдалося з'ясувати, що Мурату важливо зберегти цивілізовані відносини зі співачкою заради власного концертного бізнесу. Як він раніше зізнався в своєму інтерв'ю, він організовує концертні тури багатьом відомим артистам в турецьких люксових готелях. На цей рік заплановано 35 концертів.

Відзначимо, що останнім часом Кароліна стала частіше постити фото з колишнім чоловіком, що говорить про те, що їхні стосунки після розлучення налагодилися.

До слова, остання пасія Мурата - це 23-річна візажист Лілія.

Ані Лорак і її колишній чоловік Мурат зійшлися після розлучення