Ани Лорак и MARUV в Москве осчастливили Киркорова: сытые и довольные
Украинские певицы Ани Лорак и MARUV, которые известны своими пророссийскими взглядами, даром времени в Москве не теряют. В свободное от выступлений время они отдыхают со звездами российского шоу-бизнеса. Например, с Филиппом Киркоровым.
Об этом сам исполнитель оповестил поклонников на своей странице в Instagram.
Филипп Киркоров назвал украинок красотками "made in Ukraine" и показал совместный кадр с ними.
"Меня всегда окружают самые талантливые, самые красивые люди. И встречаемся мы в самых лучших местах. И едим самую вкусную еду. И настроение у нас классное. Быть счастливым - это так заразительно!" - подписал фото поп-музыкант.
Филипп Киркоров показал совместное фото с Ани Лорак и MARUV (фото: instagram.com/fkirkorov)
Кстати, компанию певицам из Украины составили композитор Димитрис Контопулос и известный бизнесмен из Греции Илиас Кокотос.
В комментариях поклонники Филиппа не оставили без внимания веселую компанию и отреагировали на снимок. Многие отметили, что Ани Лорак очень изменилась и заподозрили ее в пластических операциях. Люди считают, что ей это не к лицу.
- Лорак становится похожей на Успенскую.
- У Лорак и Успенской один пластический хирург!.
- Нашел чем похвалиться и едим самую вкусную еду, вы же бедные.
- Лорак операции через чур, пластики!!!
- Сытые и довольные.
- Ани Лорак, зачем так уродовать себя! Такая красивая была, а сейчас и не узнать даже.
Как мы писали ранее, экс-продюсер Лорак вспомнил об их 12-летних романтических отношениях и назвал ее девочкой в 40 лет.