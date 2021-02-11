Ани Лорак и MARUV в Москве осчастливили Киркорова: сытые и довольные

Украинские певицы Ани Лорак и MARUV, которые известны своими пророссийскими взглядами, даром времени в Москве не теряют. В свободное от выступлений время они отдыхают со звездами российского шоу-бизнеса. Например, с Филиппом Киркоровым.

Об этом сам исполнитель оповестил поклонников на своей странице в Instagram.

Филипп Киркоров назвал украинок красотками "made in Ukraine" и показал совместный кадр с ними.

"Меня всегда окружают самые талантливые, самые красивые люди. И встречаемся мы в самых лучших местах. И едим самую вкусную еду. И настроение у нас классное. Быть счастливым - это так заразительно!" - подписал фото поп-музыкант.

Филипп Киркоров показал совместное фото с Ани Лорак и MARUV (фото: instagram.com/fkirkorov)

Кстати, компанию певицам из Украины составили композитор Димитрис Контопулос и известный бизнесмен из Греции Илиас Кокотос.

В комментариях поклонники Филиппа не оставили без внимания веселую компанию и отреагировали на снимок. Многие отметили, что Ани Лорак очень изменилась и заподозрили ее в пластических операциях. Люди считают, что ей это не к лицу.