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Ани Лорак и MARUV в Москве осчастливили Киркорова: сытые и довольные

Новина українською → Москва, Четверг 11 февраля 2021 10:52
Ани Лорак и MARUV в Москве осчастливили Киркорова: сытые и довольные Ани Лорак и MARUV провели день с Киркоровым (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Украинские певицы Ани Лорак и MARUV, которые известны своими пророссийскими взглядами, даром времени в Москве не теряют. В свободное от выступлений время они отдыхают со звездами российского шоу-бизнеса. Например, с Филиппом Киркоровым.

Об этом сам исполнитель оповестил поклонников на своей странице в Instagram.

Филипп Киркоров назвал украинок красотками "made in Ukraine" и показал совместный кадр с ними.

"Меня всегда окружают самые талантливые, самые красивые люди. И встречаемся мы в самых лучших местах. И едим самую вкусную еду. И настроение у нас классное. Быть счастливым - это так заразительно!" - подписал фото поп-музыкант.

Ани Лорак и MARUV в Москве осчастливили Киркорова: сытые и довольныеАни Лорак и MARUV в Москве осчастливили Киркорова: сытые и довольныеФилипп Киркоров показал совместное фото с Ани Лорак и MARUV (фото: instagram.com/fkirkorov)

Кстати, компанию певицам из Украины составили композитор Димитрис Контопулос и известный бизнесмен из Греции Илиас Кокотос.

В комментариях поклонники Филиппа не оставили без внимания веселую компанию и отреагировали на снимок. Многие отметили, что Ани Лорак очень изменилась и заподозрили ее в пластических операциях. Люди считают, что ей это не к лицу.

  • Лорак становится похожей на Успенскую.
  • У Лорак и Успенской один пластический хирург!.
  • Нашел чем похвалиться и едим самую вкусную еду, вы же бедные.
  • Лорак операции через чур, пластики!!!
  • Сытые и довольные.
  • Ани Лорак, зачем так уродовать себя! Такая красивая была, а сейчас и не узнать даже.

Как мы писали ранее, экс-продюсер Лорак вспомнил об их 12-летних романтических отношениях и назвал ее девочкой в 40 лет.

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