Ани Лорак снова прилетела из России в Киев: готовится к концерту?

На снимке звезда предстала перед поклонниками в черном платье-макси и на шпильках. Лицо Лорак спрятала под солнцезащитными очками. Певица сфотографировалась на фоне бизнес-центра "Торонто" на улице Большой Васильковской.

"Город вдохновения. Мы снова готовим в турборежиме. Как думаете, что вас ждет?" - спросила у фанатов под кадром Лорак.

Ани Лорак снова прилетела в Киев (фото: instagram.com/anilorak)

В комментариях подписчики начали угадывать, с какой же целью Каролина (настоящее имя певицы) прибыла в столицу.

Каролина, наконец-то вы в Украине. Очень хотелось бы выступление, скорее бы тур по Украине.

Мы бы очень хотели видеть Вас на Atlas Weekend.

Ждем концерт в Киеве!!!! Каролина, ну когда же!!!

А можно уже выступить в Киеве?

Какая стильная! Вы сказали, что совсем скоро скажете название нового грядущего альбома. Как скоро? Мы ждём с нетерпением.

Надеемся, на концерт на Атласе!

Напомним, что сейчас артистка живет в Подмосковье в своем шикарном доме и сместила акцент на свою карьеру в России.