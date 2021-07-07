Ані Лорак знову прилетіла з Росії до Києва: готується до концерту?

Скандальна співачка Ані Лорак, яка проміняла Україну на Росію, знову прилетіла до Києва. За словами виконавиці, до столиці вона приїжджає для натхнення.
Фотографію з центру міста артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
На знімку зірка постала перед шанувальниками в чорній сукні-максі і на шпильках. Обличчя Лорак сховала під сонцезахисними окулярами. Співачка сфотографувалася на тлі бізнес-центру "Торонто" на вулиці Великій Васильківській.
"Місто натхнення. Ми знову готуємо в турборежимі. Як думаєте, що вас чекає?"- запитала у фанатів під кадром Лорак.
У коментарях підписники почали вгадувати, з якою ж метою Кароліна (справжнє ім'я співачки) прибула до столиці.
Нагадаємо, що зараз артистка живе в Підмосков'ї у своєму шикарному будинку і змістила акцент на свою кар'єру в Росії.
Як ми писали раніше, у Москві був зірваний концерт Ані Лорак. Перед початком концерту мітингувальники вимагали, щоб артистка почала платити податки за свої виступи в Росії.