Ані Лорак знову прилетіла з Росії до Києва: готується до концерту?

На знімку зірка постала перед шанувальниками в чорній сукні-максі і на шпильках. Обличчя Лорак сховала під сонцезахисними окулярами. Співачка сфотографувалася на тлі бізнес-центру "Торонто" на вулиці Великій Васильківській.

"Місто натхнення. Ми знову готуємо в турборежимі. Як думаєте, що вас чекає?"- запитала у фанатів під кадром Лорак.

Ані Лорак знову прилетіла до Києва (фото: instagram.com/anilorak)

У коментарях підписники почали вгадувати, з якою ж метою Кароліна (справжнє ім'я співачки) прибула до столиці.

Кароліна, нарешті ви в Україні. Дуже хотілося б виступ, швидше б тур по Україні.

Ми б дуже хотіли бачити Вас на Atlas Weekend.

Чекаємо концерт у Києві!!!! Кароліна, ну коли ж!!!

А можна вже виступити в Києві?

Яка стильна! Ви сказали, що зовсім скоро скажете назву нового майбутнього альбому. Як скоро? Ми чекаємо з нетерпінням.

Сподіваємося, на концерт на атласі!

Нагадаємо, що зараз артистка живе в Підмосков'ї у своєму шикарному будинку і змістила акцент на свою кар'єру в Росії.