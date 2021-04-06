Ани Лорак засветила кольцо на том самом пальце и призналась, что влюблена

В росСМИ сообщается, что Ани Лорак якобы готовится к свадьбе, а помолвка у нее уже состоялась.

Журналисты заметили на пальце звезды кольцо и закономерно поинтересовались у нее, что оно означает.

"Это просто украшение. - объяснила артистка. - Но я влюблена. И бабочки в животе у меня тоже присутствуют!"

На вечеринке по случаю вручения премии 42-летняя певица поразила присутствующих своими аппетитными формами. Не так давно Каролина поднабрала на карантине, но теперь снова вернулась в отличную форму.

Отлично рассмотреть украшение можно на последнем фото, которое певица выложила в сторис. Это массивное золотое украшение.

Скриншот: Ани Лорак показала кольцо на пальце (instagram.com/stories/anilorak)

Напомним, что Ани Лорак перебралась в Москву после Революции достоинства и неприятии ее на родине из-за двойственной позиции. В 2019-м году Каролина развелась с мужем - турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу, от которого в 2011-м родила дочь Софию.