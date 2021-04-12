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Ани Лорак засветилась в объятиях бывшего мужа: спалили?

Автор: Людмила Жукова

Украинская певица Ани Лорак, которая сейчас живет в Москве, снова сошлась с бывшим мужем - турецким бизнесменом Муратом. Спустя три года после расставания бывшие супруги замечены на пышном домашнем празднестве Филиппа Киркорова.

Об этом сообщает издание Super.ru.

Так, парочка пришла на празднование дня рождения одной из дочерей Филиппа Кирокорова Анны-Виктории.

Каролина и Мурат сидели вместе за праздничным столом, а также обнимались, когда танцевали прод песню "Я люблю тебя до слез". К слову, эту песню пел Филипп Киркоров в домашнем караоке.

На видео можно наблюдать, как Ани и Мурат очень мило танцуют медленный танец.

Ани Лорак заметили с бывшим мужем

Напомним, что Ани Лорак и Мурат расстались после того, как вспыхнул скандал с его изменой певице. Его заметили с молодой девушкой в одном из ночных клубов Киева.

Сразу после развода Ани Лорак забрала дочь с собой в Москву, и почти 10 месяцев не давала мужу с ней видеться. Однако сейчас певица все же позволяет Мурату видеться с дочкой Софией, даже отпустила ее на время пожить с отцом в Киеве.

Как мы ранее писали, экс-муж Ани Лорак впервые рассказал о скандальном разрыве.

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Новости Украины Ани Лорак
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