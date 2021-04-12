Ани Лорак засветилась в объятиях бывшего мужа: спалили?

Так, парочка пришла на празднование дня рождения одной из дочерей Филиппа Кирокорова Анны-Виктории.

Каролина и Мурат сидели вместе за праздничным столом, а также обнимались, когда танцевали прод песню "Я люблю тебя до слез". К слову, эту песню пел Филипп Киркоров в домашнем караоке.

На видео можно наблюдать, как Ани и Мурат очень мило танцуют медленный танец.

Ани Лорак заметили с бывшим мужем

Напомним, что Ани Лорак и Мурат расстались после того, как вспыхнул скандал с его изменой певице. Его заметили с молодой девушкой в одном из ночных клубов Киева.

Сразу после развода Ани Лорак забрала дочь с собой в Москву, и почти 10 месяцев не давала мужу с ней видеться. Однако сейчас певица все же позволяет Мурату видеться с дочкой Софией, даже отпустила ее на время пожить с отцом в Киеве.