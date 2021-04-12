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Ані Лорак засвітилася в обіймах колишнього чоловіка: зпалили?

Автор: Людмила Жукова

Українська співачка Ані Лорак, яка зараз живе в Москві, знову зійшлася з колишнім чоловіком - турецьким бізнесменом Муратом. Через три роки після розлучення колишнє подружжя помічені на пишному домашньому святі Філіпа Кіркорова.

Про це повідомляє видання Super.ru.

Так, парочка прийшла на святкування дня народження однієї з дочок Філіпа Кіркорова Анни-Вікторії.

Кароліна і Мурат сиділи разом за святковим столом, а також обіймалися, коли танцювали прод пісню "Я люблю тебе до сліз". До речі, цю пісню співав Філіп Кіркоров в домашньому караоке.

На відео можна спостерігати, як Ані і Мурат дуже мило танцюють повільний танець.

Ані Лорак помітили з колишнім чоловіком

Нагадаємо, що Ані Лорак і Мурат розсталися після того, як спалахнув скандал з його зрадою співачці. Його помітили з молодою дівчиною в одному з нічних клубів Києва.

Відразу після розлучення Ані Лорак забрала доньку з собою в Москву, і майже 10 місяців не давала чоловікові з нею бачитися. Однак зараз співачка все ж дозволяє Мурату бачитися з донькою Софією, навіть відпустила її на час пожити з батьком у Києві.

Як ми раніше писали, екс-чоловік Ані Лорак вперше розповів про скандальний розрив.

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Новини України Ані Лорак
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