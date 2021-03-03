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Анна Седокова поздравила "с наступающим" давно небритыми подмышками (фото)

Автор: Светлана Мащенко

Бывшая участница культовой поп-группы "ВИА Гра" 38-летняя Анна Седокова показала на свежих фото в соцсетях небритые подмышки.

Такой шок-снимок звезда опубликовала в своих Instagram-stories.

Скандальная артистка таким образом решила поздравить женщин с наступающим Международным женским днем 8 марта.

"Девочки, с наступающим!" - подписала кадры певица.

Эпатажный образ она дополнила кружевным боди темно-синего цвета.

Отметим, что растительность, вероятно всего, ненастоящая. И таким образом артистка решила подшутить над поклонниками.

Анна Седокова показала небритые подмышки (скрин: instagram.com/annasedokova)

Отметим, что в "сторис" нет опции комментариев, поэтому сложно сказать, как на такой бодипозитив отреагировали поклонники.

Напомним, что в сентябре 2020-го Анна Седокова вышла замуж за своего возлюбленного - латвийского баскетболиста московских "Химок" Яниса Тимму. Спортсмен младше своей супруги на 9 лет. Анна воспитывает троих детей от предыдущих отношений.

Они встречались до этого более года. Их отношения начались со скандала - поговаривали, что Анна увела Яниса у жены и маленького сына.

Ранее мы писали, что Анна стала жертвой хейтеров, которые буквально довели ее до истерики.

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