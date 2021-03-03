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Анна Сєдокова привітала з "прийдешнім" давно неголеними пахвами (фото)

Автор: Світлана Мащенко

Колишня учасниця культової поп-групи "ВІА Гра" 38-річна Анна Сєдокова показала на свіжих фото в соцмережах неголені пахви.

Такий шок-знімок зірка опублікувала у своїх Instagram-stories.

Скандальна артистка таким чином вирішила привітати жінок з наступаючим Міжнародним жіночим днем 8 березня.

"Дівчата, з наступаючим! - підписала кадри співачка.

Епатажний образ вона доповнила мереживним боді темно-синього кольору.

Зазначимо, що рослинність, ймовірно, несправжня. І таким чином артистка вирішила пожартувати над шанувальниками.

Анна Сєдокова показала неголені пахви (скрін: instagram.com/annasedokova)

Відзначимо, що в "сторіс" немає опції коментарів, тому складно сказати, як на такий бодіпозитив відреагували шанувальники.

Нагадаємо, що у вересні 2020-го Анна Сєдокова вийшла заміж за свого коханого - латвійського баскетболіста московських "Хімок" Яніса Тімму. Спортсмен молодший за свою дружину на 9 років. Анна виховує трьох дітей від попередніх стосунків.

Вони зустрічалися до цього понад рік. Їхні стосунки почалися зі скандалу - подейкували, що Анна увела Яніса у дружини і маленького сина.

Раніше ми писали, що Анна стала жертвою хейтерів, які буквально довели її до істерики.

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Новини України Ганна Сєдокова
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