Аномальная погода будет сохраняться: детальный прогноз погоды на октябрь

Погода в Украине в октябре будет теплой до конца месяца. При этом большого количества осадков не ожидается. Среднемесячная температура будет доходить до +20 градусов. В первые дни месяца ожидаются дожди, однако потом – сухая и солнечная погода. Кроме того, в октябре следует ожидать первых серьезных заморозков. Детальный прогноз на октябрь дал народный синоптик Леонид Горбань.

В интервью 24 каналу синоптик рассказал, что 1 и 2 октября по Украине пройдут дожди, начавшиеся в конце сентября. Также осадки следует ожидать 11, 14, 18, 27 и 28 октября. При этом температура воздуха будет достигать +15... +17 градусов. Достаточно высокие показатели для этого периода задержатся до 20-х чисел октября.

Уже с 20-х чисел этого месяца погода будет резко меняться: температура воздуха снизиться до +13...+14 градусов. А с 25 октября она упадет еще больше: до +9...+11 градусов.

Также Леонид Горбань предупреждает о первых серьезных заморозках: они ударят 7, 8, 19 и 21 октября.

К концу октября на Севере и Востоке произойдет снижение температуры и заморозки на почве до 0 ... -2 градусов, включая Сумскую и Черниговскую область.

Синоптики Укргидрометцентра, GISMETEO и Наталья Диденко уже предупреждали о том, что ухудшение погодных условий произойдет 27 сентября по всей стране. Синоптики предупреждали о штормовом ветре, дождях и снижении температуры воздуха.

По данным Украинского гидрометцентра в октябре среднемесячная температура будет колебаться в пределах +7... +12 градусов. В горах будет еще холоднее - +6...+7 градусов. Такие отметки являются близкими к средним многолетним значениям.

Месячное количество осадков ожидается 30 – 65 миллиметров, в Карпатах местами 75 – 100 миллиметров, что в пределах средних многолетних значений.

Средняя температура в октябре ранее составляла +6...+12 градусов, а заморозки с наступлением глубокой осени приходило во второй и третьей декадах. Самые теплые дни в Украине в октябре может наблюдаться до +35 градусов тепла. Минимальные показатели в этом месяце держатся у отметок до -23 градусов в Карпатах и до -16 градусов на остальных территориях страны.

Среднее месячное количество осадков составляет 20 – 54 миллиметра, в Карпатах до 80 миллиметров, на высокогорье – до 120 миллиметров.

Также сообщалось, что синоптики обещают аномальную осень и зиму в Украине.