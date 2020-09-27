В Украину несется мощный циклон: будет лить, как из ведра

Погода в воскресенье в Украине будет дождливой (иллюстративное фото: pixabay.com)

В воскресенье над всей Украиной пройдут грозовые ливни

Погода в Украине 27 сентября будет удивлять украинцев мощными многочасовыми ливнями. По данным синоптиков GISMETEO самые мощные и длительные осадки ожидаются в западных и юго-западных областях. При этом ожидается небольшое снижение температуры во всех регионах за исключением одного. Детальный прогноз – в нашей статье.

По данным синоптиков Укргидрометцентра, в большинстве областей Украины в воскресенье ожидаются похолодания. Минимальные показатели ожидаются на западе страны, где термометры покажут +14… +20 градусов тепла. Немного теплее будет в центре страны - +18… +25 градусов. Еще теплее на востоке и юге страны, где уровень тепла останется на уровне +22… +26 градусов.

При этом в ночное время по всей стране будет +12… +15 градусов. Исключение составят приморские регионы, где термометры покажут +16… +18 градусов в темное время суток.

Погода в воскресенье в Украине будет дождливой (карта: meteo.gov.ua)

Похолодания станут естественным результатом осадков, которые будут проходить в течение дня по всей стране. По данным синоптиков GISMETEO, мощный циклон придет с юго-запада и зацепит все области за исключением Луганской. При этом самые сильные осадки ожидаются на западе и в Одесской области.

Вместе с дождями и похолоданиями в Украине будут наблюдаться сильные порывы ветра – от 7 до 12 м/с, однако шквалы в дождливую погоду могут достигать и 20 м/с.

"27 сентября в южной части, восточных, центральных (кроме Винницкой), Сумской и Ровенской областях, сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности. 27 сентября во Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областях сильные, в Волынской, Ровенской, Хмельницкой, Одесской и Винницкой областях значительные дожди. Днем в большинстве областей (на западе в течение суток) местами грозы, град. К концу дня 26 сентября и в течение суток 27 сентября в Украине порывы ветра 15-20 м/с", - предупреждают метеорологи.

Погода 27 сентября в Украине (карта: meteo.gov.ua)

Стоит отметить, что грозовые ливни в западных регионах начались еще этой ночью.

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