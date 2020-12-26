Антициклон несет в Украину потепление: Диденко дала прогноз

Погода в Украине ожидается в воскресенье, 27 декабря, преимущественно сухая и с солнечными прояснениями. Завтра страна будет во власти антициклона, а осадки прогнозируются только местами в юго-восточных областях.

Такой прогноз дала синоптик Наталка Диденко в своем Facebook, а также анонсировала потепление в Украине уже через несколько дней.

По словам эксперта, в воскресенье мы сможем полюбоваться голубым небом с белыми, а не серыми облаками.

В ночное время на юго-востоке страны останутся мокрый снег, дождь и налипание мокрого снега.

Синоптик отметила, в пока над Украиной будет антициклон, над Западной Европой расположится "мощная циклоничнисть с осадками и штормовым ветром".

В большинстве областей температура воздуха в течение дня будет колебаться завтра около нуля, однако в ночное время ожидаются небольшие "минуса" везде, кроме южных регионов.

Также Диденко рассказала, что на Востоке и северо-востоке местами столбики термометров опустятся до -7 градусов.

В Киеве 27 декабря ожидается сухая погода, жителей столицы порадует солнышко. При этом воздух будет довольно прохладным. Днем прогнозируется около 0 градусов, а ночью - подморозит.

Синоптик добавила что уже со вторника, 29 декабря, и в дальнейшем - в том числе и в новогоднюю ночь - придет потепление.

Диаграмма погоды в Украине (фото: facebook.com/tala.didenko)

Напомним, что недавно в Укргидрометцентре дали прогноз погоды в Украине на январь 2021 года.

Также мы писали о том, что синоптики в прогнозе на первую половину января 2021 рассказывали, что в Украину идет аномальное потепление до +16.