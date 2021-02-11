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Арсен Мирзоян стремительно похудел: сколько сейчас весит певец

Автор: Людмила Жукова

Известный украинский певец и муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян рассказал подписчикам, на сколько ему удалось похудеть. Сейчас артист регулярно занимается в тренажерном зале и уже видны результаты.

Свой вес Арсен показал поклонникам в Instagram-stories.

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На фотографии в соцсети можно увидеть, что сейчас Мирзоян весит 83,5 килограммов. Он отметил, что похудел на 7 кг. Также артист намерен продолжать борьбу с лишним весом в спортзале.

"Работаю", – подписал снимок Мирзоян.

Арсен Мирзоян похудел на 7 килограммов (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Напомним, Арсен Мирзоян родился в Запорожье. Сейчас ему 42 года. Он находится в браке с певицей Тоней Матвиенко с 2017 года.

В 2012 году стал музыкальным советником Светланы Лободы на шоу "Голос. Дети".

Как мы писали ранее, Джамала около месяца назад призналась, что садится на специальную диету и даже поделилась своей личной схемой похудения с поклонниками, решила отчитаться о проделанной работе и ее результатах.

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