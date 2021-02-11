Арсен Мирзоян стремительно похудел: сколько сейчас весит певец

Известный украинский певец и муж Тони Матвиенко Арсен Мирзоян рассказал подписчикам, на сколько ему удалось похудеть. Сейчас артист регулярно занимается в тренажерном зале и уже видны результаты.
Свой вес Арсен показал поклонникам в Instagram-stories.
На фотографии в соцсети можно увидеть, что сейчас Мирзоян весит 83,5 килограммов. Он отметил, что похудел на 7 кг. Также артист намерен продолжать борьбу с лишним весом в спортзале.
"Работаю", – подписал снимок Мирзоян.
Арсен Мирзоян похудел на 7 килограммов (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)
Напомним, Арсен Мирзоян родился в Запорожье. Сейчас ему 42 года. Он находится в браке с певицей Тоней Матвиенко с 2017 года.
В 2012 году стал музыкальным советником Светланы Лободы на шоу "Голос. Дети".
Как мы писали ранее, Джамала около месяца назад призналась, что садится на специальную диету и даже поделилась своей личной схемой похудения с поклонниками, решила отчитаться о проделанной работе и ее результатах.