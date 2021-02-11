Арсен Мірзоян стрімко схуд: скільки зараз важить співак

На фотографії в соцмережі можна побачити, що зараз Мірзоян важить 83,5 кілограмів. Він зазначив, що схуд на 7 кг Також артист має намір продовжувати боротьбу із зайвою вагою в спортзалі.

"Працюю", – підписав знімок Мірзоян.

Арсен Мірзоян схуд на 7 кілограмів (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Нагадаємо, Арсен Мірзоян народився в Запоріжжі. Зараз йому 42 роки. Він перебуває у шлюбі зі співачкою Тонею Матвієнко з 2017 року.

У 2012 році став музичним радником Світлани Лободи на шоу "Голос. Діти".