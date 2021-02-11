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Арсен Мірзоян стрімко схуд: скільки зараз важить співак

Автор: Людмила Жукова

Відомий український співак і чоловік Тоні Матвієнко, Арсен Мірзоян розповів підписникам, на скільки йому вдалося схуднути. Зараз артист регулярно займається в тренажерному залі й вже видно результати.

Свою вагу Арсен показав прихильникам у Instagram-stories.

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На фотографії в соцмережі можна побачити, що зараз Мірзоян важить 83,5 кілограмів. Він зазначив, що схуд на 7 кг Також артист має намір продовжувати боротьбу із зайвою вагою в спортзалі.

"Працюю", – підписав знімок Мірзоян.

Арсен Мірзоян схуд на 7 кілограмів (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)

Нагадаємо, Арсен Мірзоян народився в Запоріжжі. Зараз йому 42 роки. Він перебуває у шлюбі зі співачкою Тонею Матвієнко з 2017 року.

У 2012 році став музичним радником Світлани Лободи на шоу "Голос. Діти".

Як ми писали раніше, Джамала близько місяця тому зізналася, що сідає на спеціальну дієту і навіть поділилася своєю особистою схемою схуднення з шанувальниками, і вирішила відзвітувати про виконану роботу та її результати.

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