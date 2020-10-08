Астролог назвал самые удачные дни октября для каждого знака Зодиака: запомните их!

Гороскоп на октябрь 2020 поможет нам определить энергетически сильные дни, в которые может крупно повезти. Известный астролог, двукратный победитель "Битвы экстрасенсов" Хаял Алекперов рассказал для каждого знака Зодиака, на что стоит особенно внимательно обращать внимание в середине этой осени.

Про благоприятные и не очень дни в этом месяце пишет "КП в Украине".

Овен

В октябре Овнам предстоит проделать работу над ошибками, что побудит их к саморазвитию. Вы сможете справиться с теми задачами, которые раньше были вам не по силам. Беритесь за них без промедления, так как откладывание на потом ситуацию лишь ухудшит.

Самые удачные дни: 9, 12, 22

Неблагоприятные дни: 3, 28

Телец

У Вас будет отличная возможность укрепить здоровье, улучшить самочувствие. В октябре звезды обещают вам успешно перейти на правильное питание, пройти курс детокса, заняться спортом. Борьба с вредными привычками и физическими нагрузками также будут успешными.

Самые удачные дни: 5, 8, 13

Неблагоприятные дни: 24, 29

Близнецы

Звезды советуют Близнецам крайне внимательно отнестись к вопросам финансов и точных расчетов, поскольку расположение небесных тел может спровоцировать невнимательность. Чтобы не допустить досадную ошибку, нужно быть осторожными и не пренебрегать помощью и советами близких людей.

Самые удачные дни: 2, 15, 21

Неблагоприятные дни: 6, 18

Рак

Для Раков октябрь станет благоприятным периодом в карьере. Представители этого знака с легкостью смогут преодолеть препятствия и достичь желаемого. Но при этом Ракам стоит избегать общения с людьми, которые сеют в них внутренние сомнения и неуверенность в себе - их токсичные комментарии могут сбить вас с правильного курса.

Самые удачные дни: 7, 23, 26

Неблагоприятные дни: 15, 19

Лев

Октябрь Львам поможет решить все споры и разногласия с любимым человеком: ваш партнер будет с вами на одной волне, а поэтому вы легко сможете найти общий язык и решить даже сложные и спорные вопросы. Единственное условие, которое Львы должны будут выполнить для желаемой гармонии - инициатива к примирению должна исходить именно от вас.

Самые удачные дни: 13, 19, 22

Неблагоприятные дни: 1, 10

Дева

Звезды обещают Девам успех в делах финансовых. Вам неожиданную прибыль могут принести даже те идеи и начинания, о которых вы уже не думали. Однако звезды не советуют при этом давать деньги в долг - есть риск, что одолженный средства вам не вернут.

Самые удачные дни: 14, 26, 29

Неблагоприятные дни: 12, 31

Весы

Для одиноких представителей знака начало месяца станет успешным временем в плане романтических и перспективных знакомств. Весы имеют все шансы заложить фундамент прочных отношений. Гороскоп предостерегает: не стоит рассказывать подробности личной жизни людям, в которых вы не уверены. Услышанное они могут использовать против вас.

Самые удачные дни: 3, 17, 27

Неблагоприятные дни: 6, 23

Скорпион

Вам будет светить удача в вопросах быта. Ремонт, вопросы по оформлению недвижимости будут решаться легко и одним махом. При этом Скорпионам будут помогать даже люди, встреченные случайно, и этот момент упускать не стоит.

Самые удачные дни: 16, 26, 28

Неблагоприятные дни: 3, 11

Стрелец

В октябре верной спутницей Стрельцов станет фортуна и они смогут легко решить все задачи, над которыми работали не один месяц. Единственное условие небесной канцелярии - Стрельцы должны отбросить все сомнения и внутренние противоречия и пытаться руководствоваться поговоркой "глаза боятся, а руки делают".

Самые удачные дни: 14, 25, 30

Неблагоприятные дни: 4, 8

Козерог

Козерогам звезды советуют быть крайне внимательными в быту, поскольку есть риск получить досадную травму в самый неподходящий момент. Поэтому старайтесь "спешить медленно" и не заниматься одновременно несколькими делами. Будьте осторожны и максимально сконцентрированы - это позволит избежать неприятностей.

Самые удачные дни: 5, 12, 23

Неблагоприятные дни: 7, 10

Водолей

Вам советуют браться за новые дела и не ждать, когда придет вдохновение. У Все получится у Водолеев, которые смогут преодолеть свою лень и прокрастинацию. Возьмите себя в руки, даже если очень трудно, и вперед - к своим целям.

Самые удачные дни: 12, 17, 29

Неблагоприятные дни: 19, 30

Рыбы

В октябре Рыбам повезет в решении вопросов, касающихся финансового благополучия. Некоторые представители знака получат премию или прибавку к заработной плате. Главное - не упустить эту возможность. Помните: "под лежачий камень вода не течет" и чаще выходите из зоны комфорта.

Самые удачные дни: 13, 26, 28

Неблагоприятные дни: 7, 31

Ранее мы писали, какие знаки Зодиака ждет денежный успех в октябре, а кому нужно поэкономить.

Также известный астролог Павел Глоба рассказал всем знакам Зодиака о шансах на успех в разных сферах в октябре.