Астролог назвав найбільш вдалі дні жовтня для кожного знака Зодіаку: запам'ятайте їх!

Гороскоп на жовтень 2020 допоможе нам визначити енергетично сильні дні, в які може дуже пощастити. Відомий астролог, дворазовий переможець "Битви екстрасенсів" Хаял Алекперов розповів для кожного знака Зодіаку, на що варто особливо уважно звертати увагу в середині цієї осені.

Про сприятливі і не дуже дні в цьому місяці пише "КП в Україні".

Овен

У жовтні Овнам доведеться виконати роботу над помилками, що спонукає їх до саморозвитку. Ви зможете впоратися з тими завданнями, які раніше були вам не по силам. Беріться за них без зволікання, бо відкладання на потім лише погіршить ситуацію.

Найбільш вдалі дні: 9, 12, 22

Несприятливі дні: 3, 28

Телець

У Вас буде чудова можливість зміцнити здоров'я, поліпшити самопочуття. У жовтні зірки обіцяють вам успішно перейти на правильне харчування, пройти курс детоксу, зайнятися спортом. Боротьба з шкідливими звичками і фізичними навантаженнями також будуть успішними.

Найбільш вдалі дні: 5, 8, 13

Несприятливі дні: 24, 29

Близнюки

Близнюкам зірки радять дуже уважно поставитися до питань фінансів і точних розрахунків, оскільки розташування небесних тіл може спровокувати неуважність. Щоб не допустити прикру помилку, потрібно бути обережними та не нехтувати допомогою та порадами близьких людей.

Найбільш вдалі дні: 2, 15, 21

Несприятливі дні: 6, 18

Рак

Для Раків жовтень стане сприятливим періодом в кар'єрі. Представники цього знака з легкістю зможуть подолати перешкоди і досягти бажаного. Але при цьому Ракам варто уникати спілкування з людьми, які сіють в них внутрішні сумніви і невпевненість в собі - їх токсичні коментарі можуть збити вас з правильного курсу.

Найбільш вдалі дні: 7, 23, 26

Несприятливі дні: 15, 19

Лев

Жовтень Левам допоможе вирішити всі суперечки і розбіжності з коханою людиною: ваш партнер буде з вами на одній хвилі, а тому ви легко зможете знайти спільну мову і вирішити навіть складні і спірні питання. Єдина умова, яку Леви повинні будуть виконати для бажаної гармонії - ініціатива до примирення повинна виходити саме від вас.

Найбільш вдалі дні: 13, 19, 22

Несприятливі дні: 1, 10

Діва

Зірки обіцяють Дівам успіх у фінансових справах. Вам несподіваний прибуток можуть принести навіть ті ідеї і починання, про які ви вже не думали. Однак зірки не радять давати гроші в борг - є ризик, що позичені кошти вам не повернуть.

Найбільш вдалі дні: 14, 26, 29

Несприятливі дні: 12, 31

Терези

Для самотніх представників знаку початок місяця стане успішним часом в плані романтичних і перспективних знайомств. Терези мають всі шанси закласти фундамент міцних відносин. Гороскоп застерігає: не варто розповідати подробиці особистого життя людей, в яких ви не впевнені. Почуте вони можуть використовувати проти вас.

Найбільш вдалі дні: 3, 17, 27

Несприятливі дні: 6, 23

Скорпіон

Вам буде світити удача в питаннях побуту. Ремонт, питання щодо оформлення нерухомості будуть вирішуватися легко і одним махом. При цьому Скорпіонам будуть допомагати навіть люди, зустрінуті випадково, і цей момент упускати не варто.

Найбільш вдалі дні: 16, 26, 28

Несприятливі дні: 3, 11

Стрілець

У жовтні вірною супутницею Стрільців стане фортуна і вони зможуть легко вирішити всі завдання, над якими працювали не один місяць. Єдина умова небесної канцелярії - Стрільці повинні відкинути всі сумніви і внутрішні протиріччя і намагатися керуватися приказкою "очі бояться, а руки роблять".

Найбільш вдалі дні: 14, 25, 30

Несприятливі дні: 4, 8

Козеріг

Козерогам зірки радять бути вкрай уважними в побуті, оскільки є ризик отримати прикру травму в самий невідповідний момент. Тому намагайтеся "поспішати повільно" і не займатися одночасно кількома справами. Будьте обережні і максимально сконцентровані - це дозволить уникнути неприємностей.

Найбільш вдалі дні: 5, 12, 23

Несприятливі дні: 7, 10

Водолій

Вам радять братися за нові справи і не чекати, коли прийде натхнення. У Все вийде у Водоліїв, які зможуть подолати свою лінь і прокрастинацію. Візьміть себе в руки, навіть якщо дуже важко, і вперед - до своїх цілей.

Найбільш вдалі дні: 12, 17, 29

Несприятливі дні: 19, 30

Риби

У жовтні Рибам пощастить у вирішенні питань, що стосуються фінансового благополуччя. Деякі представники знаку отримають премію або надбавку до заробітної плати. Головне - не втратити цю можливість. Пам'ятайте: "під лежачий камінь вода не тече" і частіше виходьте із зони комфорту.

Найбільш вдалі дні: 13, 26, 28

Несприятливі дні: 7, 31

Раніше ми писали, які знаки Зодіаку чекає грошовий успіх у жовтні, а кому потрібно поекономити.

Також відомий астролог Павло Глоба розповів всім знакам Зодіаку про шанси на успіх у різних сферах в жовтні.