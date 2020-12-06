Астролог назвала самые важные события декабря, которые кардинально изменят нашу жизнь

Астролог рассказала про череду событий в декабре, которые повлияют на вашу жизнь в ближайшие год-два, а то и все 20 лет. В космическом пространстве будут происходить мощные аспекты, которые способны очень круто изменить жизнь каждого, дать новый толчок, развитие в любой сфере деятельности.

Так, известный украинский астролог Арина Артуровна поделилась знаниями про главные астрологические события декабря, которые будут оказывать влияние на нас.

Меркурий в Стрельце

Планета отвечает за наше мышление, общение, контактность и нетворкинг. Меркурий с 1 декабре перешел в знак Стрелец и пробудет там до 21 декабря - это время целенаправленных действий, разработки долгосрочных планов, амбициозных переговоров и начала важных проектов в коммерции, образования, туризма, обучения чему-то новому, обмена информацией.

"Будьте аккуратны, за рулем и в поездках с 7 по 15 декабря, так как планета будет пересекать ось катастроф. Зажатость, стеснительность, неуверенность в контактах уйдут, будет легче знакомиться как в личном плане, так и в деловых. Отлично пойдет PR, рекламные кампании и любые продвижения личного бренда или вашего продукта. Этот Меркурий хорош тем, что он видит дальше горизонта, видит перспективы будущих проектов, неважно - касается это рабочих дел или личных", - говорит Арина.

Астролог советует пошире открыть глаза, раздвинуть рамки своего мышления, чтобы увидеть возможности, которые предоставляют планеты.

Венера перейдет из Скорпиона в Стрельца

Планета отвечает за отношения, финансы и оценочное суждение окружающего мира. Она сейчас находится в Скорпионе и до 15 декабря суть отношений будет в сексе и деньгах, так же будет желание доминировать в браке и сотрудничестве, желание контролировать все. Этот период характеризуется так же молчаливостью, расчетом и ревностью.

Но после 15 декабря ситуация изменится, произойдет ингрессия в знак Стрелец и здесь изменится отношение к партнерству, захочется чего-то возвышенного, выдуманного и идеального.

"Вы постараетесь своего партнера подогнать под рамки своего идеала. Будет хотеться любви, простой, искренней, бескорыстной, вера в которую в эти дни возрастает многократно. И что удивительно, вдали от родных мест, в поездках она действительно может встретиться. Роман может быть бурным, а планы на будущее самыми оптимистичными, если, конечно, все это не развеется как дым, когда Венера войдет в земной знак и потребует конкретности от партнера", - прогнозирует астролог.

По финансам до 15 числа вы будете стараться экономить, а после 15 захочется все растранжирить, поэтому будьте бдительны к своему банковскому счету.

Солнечное затмение в Стрельце

14 декабря произойдет солнечное затмение в знаке Стрелец, В дни, близкие к затмению, вы можете чувствовать себя раздражительным, нервным и очень агрессировать на окружающих.

"Но в затмения происходит уже кульминация, развязка уже предшествующих тому событий и шагов, так как этот период очень мощный энергетически. То есть ничего не берется из ниоткуда. Всплывают какие-то факты, тайное становится явным, люди все рассказывают, эмоционируют и все вылазит на поверхность. В эти дни лучше не рисковать, следить за своим здоровьем и будьте аккуратны за рулем и в поездках", - советует специалист.

Соединение Сатурна и Юпитера

Это знаменательное событие произойдет 21 декабря, в 20:16 по киевскому времени. Также накануне соединения Юпитер и Сатурн поменяют свой знак и совершат переход в знак зодиака Водолей.

"Что это все значит? Это событие повлияет не только на отдельного человека, но также на государства, целые поколения. Особенно нужно готовиться к важным событиям и изменениям в жизни людей, которые родились в 1940-1941, 1960-1961, 1980-1981, 2000-2001 годах. Для всех остальных тоже будет возможность изменить свою жизнь к лучшему, найти выход из положения, из трудных тупиковых ситуаций", - говорит Арина Артуровна.

Это положение планет станет отличным для тех, кто имеет прогрессивный и неординарный ум, не боится выходить из зоны комфорта, кто имеет широкие философские и научные взгляды, так же для тех, кто занимается меценатством, социальной и общественной деятельностью, организационной деятельностью и руководством.

Астролог отмечает, что часто такое положение планет сопровождается кризисом власти в мире, так как Водолей - это знак свободы. Он протестует против любого притеснения. Во многих странах меняется или свергается правительство и формируется новое либо организуются государственные перевороты. Это также время научно-технического прогресса, мир онлайна, толчок в IT-сфере, в авиационной и комических отраслях.

"Например, в 1961 году совершился полет Гагарина в космос и запуск нескольких искусственных спутников Земли. Поэтому вероятно, что в течение 20 лет осуществится космический туризм", - добавила специалист.

В этот период возможна реализация своих честолюбивых планов, признание через сенсационные научные открытия или новые технические достижения. Это соединение поможет вам избавиться от различных ограничений. Если вам удалось в это время обрести власть или занять руководящий пост, в этот период ваше положение будет иметь максимум преимуществ на длительный период.

Конфликт Марса с Юпитером, Сатурном и Плутоном

С 14 декабря по 5 января Марс конфликтует с Юпитером, Сатурном и Плутоном. Нужно быть осторожнее в этот период, потому что склонность к конфликтам резко возрастает. Так как Марс - это планета силы и действия, движущими силами могут стать борьба за власть, зависть и жажда мести.

"В этот период ваши прежние поступки могут создать препятствия, которые придется преодолеть, чтобы предпринимать дальнейшие действия. Гнев в это время может обладать сокрушительной силой. Но, трансформировав его в позитивную энергию, он способен привести к не менее грандиозным достижениям", - считает астролог.

Полнолуние 30 декабря

В этот период снова ожидается энергетический напряг. Начиная с 30 декабря, общее энергетическое поле становится более интенсивным. Так как Луна будет напряженной и находится в домашнем знаке Рак, не стоит нагружать себя работами и домашними делами.

"Лучше побалуйте себя массажами и хорошим релаксом для всего тела. Иначе встретите Новый год разбитым и уставшим, с плохим настроением. В новогоднюю ночь, скорее всего до 10 вечера вы захотите отметить Новый год дома в уединении, с семьей, а после десяти вечера, так как Луна меняет знак, может захотеться податься в кураж и пляс, и не отказывать себе ни в каких удовольствиях", - советует Арина Артуровна.

Но нужно аккуратнее, так как могут быть неожиданные последствия, если переборщить с алкоголем или едой. Силы лучше потратить не на новогодний стол, а на то, чтобы морально подготовиться к новым событиям и изменениям в вашей жизни. А какие они будут - зависит от каждого из нас.

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