Астролог назвала важные события января, которые могут перевернуть нашу жизнь

Астролог рассказала про самые важные события января, которые смогут перевернуть жизнь каждого из нас. Переход планет по зодиакальному кругу, новолуние в Козероге и полнолуние во Льве - все эти процессы будут оказывать влияние на наши решения и действия. Эксперт считает, что месяц будет насыщенным, и расслабляться особо некогда.

Прогноз на январь 2021 составила известный украинский астролог Арина Артуровна. Она поделилась знаниями про главные астрологические события января.

"Январь предстоит быть мощным, активным и даже агрессивным. Это благоприятно для карьерных достижений и бизнеса, но неблагоприятно для здоровья, экстрима и слабонервных людей. Поэтому готовьте свои нервишки и запасайтесь валерьянкой, потому что эмоции будут литься через край", - прогнозирует астролог.

А вот какими будут эти эмоции - негативными или позитивными - уже зависит от локальной карты каждого. Многие вопросы, которые назрели летом подойдут в январе к своему завершению и кульминации. В течение месяца тяжело будет сдерживать себя, как в плане действий, решений, так и на словах. Захочется выдать все - без каких-либо норм этики и морали.

"Аварийность этого месяца будет зашкаливать, поэтому обойдитесь без лишнего экстрима. А если у вас есть враги или конкуренты, то вы пойдете на все, чтоб их уничтожить или хотя бы придумать план по их ликвидации. Но в конце месяца рекомендую притормозить, так как ретроградный Меркурий может нарушить ваши планы", - советует Арина Артуровна.

Марс в Тельце

Это событие начнется с 7 января затянется на целый месяц. Планета действий и силы - Марс - будет находиться в знаке Телец.

"Прекрасное время для развития и продуктивной деятельности индустрии красоты, искусства, ручного труда, пластической хирургии, салонов и косметологии. Будет желание тратиться на удовольствия и красивые вещи", - прогнозирует астролог.

По словам эксперта, такой Марс очень любит деньги, но не особо любит напрягаться. Поэтому действия будут распределяться так, чтобы при минимуме усилий был максимальный результат. Энергия будет направлена на загребание денег и материального имущества.

"Вообще Марс в Тельце спокойный и уравновешенный, но так как он будет поражен Юпитером, Сатурном и Ураном, то люди будут иметь невероятно твердолобый и упрямый нрав, при сопротивлении или встрече с какими-либо препятствиями будут становиться бешеными и моментально впадать в гнев и устраивать скандалы", - добавила Арина.

До 25 января Марс образует квадратуру к Юпитеру, и необузданные стремления могут привести к плачевным последствиям, потому что будет хотеться всего, много и сразу. Астролог рекомендует подавлять в себе любое стремление взять на себя больше, чем вы в состоянии реализовать, избегать задач, для осуществления которых у вас явно не хватит навыков или опыта. Не стоит в это время рисковать, если вы не можете позволить себе потерю. Если же вы будете хладнокровны, то преодолеете все физические препятствия, возникшие на пути. Даже если победа будет не такой, какой она представлялась вам, вы не уйдете с пустыми руками.

Затруднения также вызовет Марс пораженный Сатурном до 25 января, так как этот аспект ненависти и хладнокровного убийцы. В умелых руках он работает очень феерично и устраняет конкурентов и решает непреодолимые ситуации. Для реализации понадобится тщательная подготовка, планирование и организация - либо с вашей стороны, либо со стороны окружающих.

Также на протяжении января вас будет бить разрядом 220 вольт - Марс в соединении с Ураном. Нужно готовиться к неожиданным поворотам, ситуациям и подаркам - как приятным, так и не очень.

Будет наблюдаться общая неуравновешенность, резкие перепады в активности, неуправляемость и непредсказуемость в поведении. Резкая перемена планов, конфликты, разногласия с друзьями. Неожиданные аварийные ситуации на дорогах, дома и поломки техники. А с другой стороны - неожиданное разрешение старых проблем. Аспект хорош для людей, занимающихся в сферах IT, энергетики, политики и общественными организациями.

Меркурий в Водолее и Венера в Козероге

8 января две планеты меняют знак - Меркурий переходит в Водолея, а Венера в знак Козерог.

В это время, с 8 по 29 января, проявляется максимальная свобода в сфере общения. Даже стеснительные люди немного раскрепощаются, становятся более непосредственными, что позитивно повлияет на переговоры. На таких транзитах мозг становится любознательным и хочется узнать обо всех новинках и информационных технологиях, так же найти неординарные способы решения проблем. В это время мышление выходит за рамки привычного, зачастую появляются парадоксальные идеи, могут неожиданно поменяться планы.

"Главное, в этот период не думать, что вы самый умный и смышленый, иначе попадете в ловушку. Подсознательно все хотят и ждут перемен, в этот период буквально чувствуется, что вот-вот произойдет что-то необычное, будоражащее ум. При такой аспектации планет в январе события не заставят себя ждать. У более прокаченных личностей начнется период инсайтов и гениальных идей", - добавила астролог.

8 января также произойдет ингрессия Венеры в знак зодиака - Козерог, и там планета пробудет до 1 февраля. Если в это время завязываются романтические отношения, то с большой долей вероятности можно говорить о серьезности намерений.

Это время закрепления отношений, поэтому его можно использовать для заключения любых договоренностей касаемо отношений и имущества. Также в этот период вы можете поинтересоваться, какие планы у вашего партнера на ваше совместное будущее и подвести его к официальной регистрации, если это вам нужно. До конца месяца будут прекрасные возможности, чтоб познакомиться с целью серьезных намерений и долгосрочного развития отношений.

Это же касается и делового сотрудничества. Договор о совместной деятельности, подписанный в это время, обещает стабильность и длительность отношений, удачу в бизнесе. Также Венера, проходя по знаку Козерога, может спровоцировать романтическую связь с начальником или может указывать на встречу с партнером старше по возрасту.

С другой стороны такой аспект дает охлаждение в отношениях, если в них изначально было не все так гладко. У такой Венеры всегда найдется причина быть недовольным супругом, любовником или деловым партнером.

Новолуние в Козероге

13 января состоится мощное новолуние в знаке Козерог. В это время Солнце соединяется с Плутоном, поэтому лунный месяц, начиная с 13 января и до середины февраля будет под колоссальным напряжением и нести обновление и разрушение старого. Ситуация сдвинется с мертвой точки, а у некоторых в жизни начнут происходить перемены, второе этому доказательство - Уран (планета перемен) пойдет в прямое движение.

Будет чувствоваться огромный прилив силы и энергии (в том числе и сексуальной). А где сексуальная, там и энергия денег. Поэтому будет прослеживаться алчность, жадность, желание забрать и отобрать чужое. Появится активность, выносливость, смелость и жесткость. Хорошо будет удаваться влиять, подчинять и манипулировать.

Но эмоционально и физически неготовые к таким энергиям люди, наоборот, почувствуют сначала сильные эмоции - из крайности в крайность, перенапряжение и в конце упадок сил и тревожность. Избегайте потенциально опасных мест и больших скоплений людей.

Солнце в Водолее

19 января Солнце переходит в воздушный и легкий знак Водолей, что немного послабит ситуацию в космическом пространстве после Козерога. Это время нетворкинга, общения и организации совместных предприятий. Благоприятный период для поиска спонсоров и покровителей. Подходит время для сдачи экзаменов, а после 30 января - для пересдачи, также защиты дипломных, для продолжения самообразования и духовного развития.

"Месяц завершится агрессивным и неистовым полнолунием во Льве 28 января и ретроградным Меркурием, который начнет тормозить информацию, документацию и мышление с 30 января", - резюмировала Арина Артуровна.

Ранее астролог рассказала про эру Водолея, которая началась в конце декабря и будет влиять на жизнь целых поколений.