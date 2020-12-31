Начало новой эры: какие перемены всем нам принесет Водолей

В 2021 году нас ждет эра Водолея, которая началась со слияния двух крупнейших планет солнечной системы - Юпитера и Сатурна. Важнейшее астрономическое событие произошло в День зимнего солнцестояния 21 декабря и ознаменовало собой ряд перемен и вхождение в новый цикл.

Известный украинский астролог Арина Артуровна рассказала, почему это событие настолько знаменательно, и каких глобальных перемен следует ждать.

Специалист советует готовиться к важным событиям и изменениям в жизни людей, которые родились в 1940-1941, 1960-1961, 1980-1981, 2000-2001 годах.

При этом у всех остальных также появится возможность поменять свою жизнь к лучшему, ведь Юпитер и Сатурн в Водолее предлагают массу решений. Главное - начать мыслить за пределами возможностей и быть в ногу со временем.

Успеха в новой эре Водолея смогут добиться те, кто имеет прогрессивный и неординарный ум, не боится покидать зону комфорта и обладает способностью мыслить шире, чем другие. Кроме того период будет способствовать людям, занимающимся меценатством, социальной и общественной деятельностью, организационной деятельностью и руководством.

В глобальном плане эра Водолея может принести кризисы, перевороты, бунты.

"Часто такое положение планет сопровождается кризисом власти в мире, так как Водолей - это знак свободы. Он протестует против любого притеснения. Во многих странах меняется или свергается правительство и формируется новое либо организуются государственные перевороты", - добавила Арина Артуровна.

Также для этого периода характерен научно-технический прогресс. К примеру, в 1961 году совершился полет Гагарина в космос и запуск нескольких спутников Земли.

Астролог также дала совет по достижению успеха в этот уникальный период. Она говорит, что всем нам понадобиться нужный фундамент, хорошая концентрация, способность собраться.

"Концентрируйтесь лишь на том, что имеет наибольшее значение. Это и есть стратегия чемпионов... Это соединение поможет вам избавиться от различных ограничений. Тщательное планирование, упорная работа, организаторская деятельность и проявленное при этом терпение не только помогут вам обрести опыт, но и принесут успех и заслуженное признание", - добавила Арина.

Ранее астрологи также рассказали, кому новый год металлического Быка принесет удачу и деньги.

Кроме того астролог Павел Глоба рассказал про счастливчиков, на которых счастье обрушится уже с самого начала 2021 года.