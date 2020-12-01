Астролог предупредила о главном событии декабря, которое перевернет нашу жизнь

Астролог рассказала про самое важное астрологическое событие декабря, которое запустит новый цикл. По мнению Василисы Володиной это сможет повлиять на жизнь каждого человека.

Речь идет о соединении Сатурна и Юпитера. Обе планеты будут расположены в особенной близости друг от друга. 17 декабря Юпитер войдет в знак Водолея, а уже 19 числа там появится Сатурн. Само соединение произойдет в День зимнего солнцестояния 21 декабря, пишет slovofraza.

Астролог Василиса Володина отметила, что событие имеет цикличность, повторяясь раз в 20 лет. Считается, что соединение двух самых больших планет является главным событием, вокруг которого строятся все прогнозы на будущее.

Соединение Сатурна и Юпитера чревато снижением мотивации и ухудшением настроения на фоне других негативных событий. В глобальном плане это событие коснется экономической и политической сферы.

Астролог говорит, что сейчас начинается новый цикл, который говорит о том, что мы вошли в новую эру - эру Водолея. Поскольку Водолей связан с техникой, электроникой, изысканиями в области науки, телевидения, интернета, это имеет особую важность в современном обществе.

Василиса Володина отмечает, что можно рисковать, делая инвестиции во что-то необычное и пока не зарекомендовавшее себя. Но если стремиться к решению проблем и к прогрессу только при помощи проверенных способов, то это слабо отразится на успехах.

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