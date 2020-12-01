Астролог попередила про головну подію грудня, яка переверне наше життя

Астролог розповіла про найважливішу астрологічну подію грудня, яка запустить новий цикл. На думку Василіси Володіної це зможе вплинути на життя кожної людини.

Мова йде про з'єднання Сатурна і Юпітера. Обидві планети будуть розташовані в особливій близькості одна від одної. 17 грудня Юпітер увійде в знак Водолія, а вже 19 числа там з'явиться Сатурн. Саме з'єднання відбудеться в День зимового сонцестояння 21 грудня, пише slovofraza.

Астролог Василіса Володіна зазначила, що подія має циклічність, повторюючись раз на 20 років. Вважається, що об'єднання двох найбільших планет є головною подією, навколо якої будуються всі прогнози на майбутнє.

З'єднання Сатурна і Юпітера загрожує зниженням мотивації та погіршенням настрою на тлі інших негативних подій. В глобальному плані ця подія торкнеться економічної і політичної сфери.

Астролог каже, що зараз починається новий цикл, який говорить про те, що ми увійшли в нову еру - еру Водолія. Оскільки Водолій пов'язаний з технікою, електронікою, дослідженнями в галузі науки, телебачення, інтернету, це має особливу важливість у сучасному суспільстві.

Василіса Володіна зазначає, що можна ризикувати, роблячи інвестиції у щось незвичайне і те, що поки не зарекомендувало себе. Але якщо прагнути до розв'язання проблем і до прогресу лише за допомогою перевірених способів, то це погано позначиться на успіхах.

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