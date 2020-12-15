Астролог предупредила об опасном периоде: несет зависть, гнев и жажду мести

С 14 декабря по 5 января Марс вступит в конфликт со стеллиум планет - Юпитер, Сатурн и Плутон. Этот период будет чреват высокой конфликтностью, так как Марс является планетой силы и действий.

Известный украинский астролог Арина Артуровна считает, что движущими силами в этот период будут борьба за власть, зависть и жажда мести.

"Будьте осторожны с вашими действиями в этот период, потому что склонность к конфликтам резко возрастает", - предупреждает эксперт.

В этот отрезок времени наши прежние поступки могут создавать препятствия, которые придется преодолеть, чтобы предпринимать дальнейшие действия.

Астролог предупредила, что гнев в это время может обладать сокрушительной силой. Но, трансформировав его в позитивную энергию, он способен привести к не менее грандиозным достижениям.

"В целом Марс очень активен, готов действовать, нападать и сражать всех наповал", - добавила Арина.

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