Астролог попередила про небезпечний періоді: несе заздрість, гнів і жагу помсти

З 14 грудня по 5 січня Марс вступить в конфлікт зі стелліум планет - Юпітер, Сатурн і Плутон. Цей період принесе високу конфліктність, так як Марс є планетою сили і дій.

Відомий український астролог Аріна Артуровна вважає, що рушійними силами в цей період будуть боротьба за владу, заздрість і жага помсти.

"Будьте обережні з вашими діями в цей період, тому що схильність до конфліктів різко зростає", - попереджає експерт.

У цей відрізок часу наші колишні вчинки можуть створювати перешкоди, які доведеться подолати, щоб робити подальші дії.

Астролог попередила, що гнів у цей час може мати нищівною силою. Але, трансформувавши його в позитивну енергію, він здатний привести до не менш грандіозних досягнень.

"В цілому Марс дуже активний, готовий діяти, нападати і збивати всіх наповал", - додала Аріна.

Астролог розповіла про події грудня 2020 (відео: AstroLeona)

Раніше астролог перерахувала також всі найважливіші події грудня, які так чи інакше будуть впливати на наше життя.

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