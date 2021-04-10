Астролог приоткрыла секрет, какую девушку выберет "Холостяк" Михаил Заливако

"Холостяк" родился 28 сентября 1989 года, поэтому Солнце Михаила находится в знаке Весы, но очень поражено другими планетами. Помимо общительности и умения находить компромиссы, стремлению к прекрасному, красоте, сотрудничеству, порядку и гармонии, у него присутствуют в характере еще такие черты, как склонность волноваться и переживать по любому поводу, любвеобильность, ветреность, легкомыслие, нервозность, эгоизм, меркантильность, равнодушное отношение к чужим проблемам.

Астролог отмечает, что такие аспекты наделяют внешность миловидностью, приятным впечатлением и дружелюбием на первых порах.

"Карта имеет 3 аспекта конфликтности, что говорит о повышенной конфликтности человека и высокой придирчивостью к противоположному полу. Чтобы расположить такого человека к себе, то на примитивном уровне, его просто не нужно трогать, оставить в покое и не загружать никакими проблемами, почаще хвалить, общаться легко и просто", - рассказывает Арина.

По ее мнению, Михаил - сильный, мужественный, но больше любит поговорить, посоветовать, обсудить, чем приступать к делу.

Также ретроградный Меркурий в карте создает трудности в восприятии внешней информации и в выражении себя, что создает диссонанс. Напряженный аспект с Юпитером дает преувеличенное мнение о себе, желание многого достичь и сразу без дисциплины, длительной работы и напряга.

"Венера в Скорпионе, и Луна в Деве говорит о том, что Михаил не тот мужчина, который будет щедр на подарки и красиво ухаживать, это можно увидеть в эпизоде, когда Холостяк пришел на день рождение без подарка, подарив девушке лишь только цветы. При этом такому человеку присуще использовать противоположный пол для своих удовольствий, и в своих меркантильных целях", - добавила астролог.

А вот Аспект Венеры с Плутоном дает Михаилу магнетическую привлекательность, сексуальность и глубокие переживательные эмоции.

Такого мужчину привлекают самодостаточные девушки, которые сами зарабатывают, раскрепощенные, страстные и сексуальные, как внешне, так и внутренне.

К слову, 11-му "Холостяку" Михаилу 31 год, он из Харькова, и является учредителем логистической компании.

Шоу уверенно близится к финалу, ведь в пятницу, 9 апреля, в эфире показали уже шестой выпуск "Холостяка".