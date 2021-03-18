Клиент находит дешевле: экс-жена Богдана на "Холостяке" раскрыла недостатки своей профессии

"Холостяк" 2021 стартовал 5 марта и уже обрастает скандалами. Помимо порноактрисы Адель в проекте за сердце 31-летнего Михаила Заливако борется Анна, бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Во время второго выпуска девушка рассказала про недостатки своей профессии.

Видео Анна опубликовала на своей странице в Instagram.

Девушки собрались в гостиной дома, где живут на проекте. Им было поручено рассказать немного о сфере, в которой работают. Анна пожаловалась на клиентов, которые сбегают, когда находят варианты подешевле.

"Мне не нравится, что долгое время подбираешь варианты клиенту, клиент находит дешевле и спрыгивает", - зачитал слова из записки от Анны ведущий Григорий Решетник.

Как оказалось, девушка работает в туристическом агентстве и очень не любит, когда выкладывается на полную, а в результате клиент находит долларов на 30-50 дешевле и выбирает тур в другом агентстве.

"Во второй серии Гриша придумал интересную игру для нас, что нам не нравится в наших профессиях, и я ответила", - подписала видео Анна.

Анна Богдан рассказала про недостатки своей профессии

Анна не скрывает своего прошлого, и в первом же выпуске рассказала о своих отношениях с Андреем Богданом.

"Моим бывшим мужем был Андрей Богдан. Он сделал мне предложение спустя три месяца нашего общения. Конечно же, я сказала "да", - призналась она.

Отметим, что одиннадцатому "Холостяку" Михаилу 31 год, он из Харькова, и является учредителем логистической компании.