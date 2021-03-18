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Клиент находит дешевле: экс-жена Богдана на "Холостяке" раскрыла недостатки своей профессии

Новина українською → Четверг 18 марта 2021 12:55
Клиент находит дешевле: экс-жена Богдана на "Холостяке" раскрыла недостатки своей профессии Участница "Холостяка" Анна Богдан (фото: instagram.com/hannastorozhuk)
Автор: Светлана Мащенко

"Холостяк" 2021 стартовал 5 марта и уже обрастает скандалами. Помимо порноактрисы Адель в проекте за сердце 31-летнего Михаила Заливако борется Анна, бывшая жена экс-главы Офиса президента Андрея Богдана. Во время второго выпуска девушка рассказала про недостатки своей профессии.

Видео Анна опубликовала на своей странице в Instagram.

Девушки собрались в гостиной дома, где живут на проекте. Им было поручено рассказать немного о сфере, в которой работают. Анна пожаловалась на клиентов, которые сбегают, когда находят варианты подешевле.

"Мне не нравится, что долгое время подбираешь варианты клиенту, клиент находит дешевле и спрыгивает", - зачитал слова из записки от Анны ведущий Григорий Решетник.

Как оказалось, девушка работает в туристическом агентстве и очень не любит, когда выкладывается на полную, а в результате клиент находит долларов на 30-50 дешевле и выбирает тур в другом агентстве.

"Во второй серии Гриша придумал интересную игру для нас, что нам не нравится в наших профессиях, и я ответила", - подписала видео Анна.

Анна Богдан рассказала про недостатки своей профессии

Анна не скрывает своего прошлого, и в первом же выпуске рассказала о своих отношениях с Андреем Богданом.

"Моим бывшим мужем был Андрей Богдан. Он сделал мне предложение спустя три месяца нашего общения. Конечно же, я сказала "да", - призналась она.

Отметим, что одиннадцатому "Холостяку" Михаилу 31 год, он из Харькова, и является учредителем логистической компании.

Ранее мы писали, что бывшую жену Андрея Богдана застукали в супермаркете с мужчиной, и это не Холостяк Михаил Заливако.

Также сообщалось, что новый "Холостяк" рассекретил, какую девушку выберет на проекте.

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