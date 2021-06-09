Астролог рассказал, что категорически нельзя делать в Солнечное затмение 10 июня
Солнечное затмение произойдет 10 июня (pixabay.com)
10 июня в 13.26 по киевскому времени начнется Солнечное затмение. Когда лунный диск проецируется на солнечный и угловой диаметр меньше по размеру, он не может полностью закрыть Солнце и оставляет узкое и яркое кольцо. Увидеть его смогут только в отдельных местах земного шара – в Гренландии, севере России, в Канаде. При хорошей погоде – в Северной Азии, Европе и США.
Астропсихолог Богдан Глоба на своей странице в Instagram рассказал, что категорически нельзя делать в этот день.
Чем ближе к этой дате, тем сильнее люди будут ощущать его, поэтому эксперт дал несколько советов, как поберечь себя.
Советы от астролога
- Избегайте конфликтов. Мелкие или крупные конфронтации всегда отнимают силы. А в такой период не только отнимают их гораздо больше, но и восстанавливать эти силы намного сложнее. Конечно, не всего можно избежать. Но постарайтесь меньше реагировать на внешние раздражители.
- Не раскручивайте эмоции. Да, не каждый может похвастаться толстой шкурой, а многие так вообще имеют тонкую душевную организацию. Но именно в такие периоды лучше абстрагироваться и постараться меньше переживать. Грустно? Посмотрите веселый фильм. Одиноко? Встретьтесь с друзьями. Не утопайте в эмоциях.
- Оставьте вредные привычки. Хотя бы частично. Как бы банально ни звучало, но вредные привычки закупоривают энергетические потоки. Например, из-за курения организм не получает то самое Ци, которое и есть жизнь.
- Меньше нагружайте организм. В текущий период лучше отказаться от любимых вредных и тяжело усваиваемых блюд. Лучше дать своей внешней оболочке разгрузочное время. Тело скажет только спасибо.
- Не нагружайте себя физически. Внутреннее всегда связанно с внешним. Поэтому как бы ни хотелось, я завсегда советую поменьше нагружаться физическими упражнениями и спортзалами. Не нужно отказываться совсем, ведь спорт, йога и движение – это жизнь! Но никакого экстрима.
- Соблюдайте режим. Ничто так не гармонизирует состояние, как нормализация режима дня. Да, сейчас это становится все сложнее. Но отложите в сторону смартфон, выключите сериал, закройте книжку и лягте спать в нормальное время.
Напомним, ранее мы писали о том, что в 2021 году жителей Земли ожидает четыре коридора затмений и жесткий ретроградный Меркурий.