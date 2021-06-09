Астролог розповів, що категорично не можна робити в сонячне затемнення 10 червня
Сонячне затемнення пройде 10 червня (pixabay.com)
10 червня о 13.26 за київським часу почнеться сонячне затемнення. Коли місячний диск проектується на сонячний і кутовий діаметр менше за розміром, він не може повністю закрити Сонце і залишає вузьке і яскраве кільце. Побачити його зможуть тільки в окремих місцях земної кулі – в Гренландії, півночі Росії, в Канаді. При гарній погоді - в Північній Азії, Європі та США.
Астропсихолог Богдан Глоба на своїй сторінці в Instagram розповів, що категорично не можна робити в цей день.
Чим ближче до цієї дати, тим сильніше люди будуть відчувати його, тому експерт дав кілька порад, як поберегти себе.
Поради від астролога
- Уникайте конфліктів. Дрібні або великі конфронтації завжди забирають сили. А в такий період не тільки віднімають їх набагато більше, але і відновлювати ці сили набагато складніше. Звичайно, не всього можна уникнути. Але постарайтеся менше реагувати на зовнішні подразники.
- Не розкручуйте емоції. Так, не кожен може похвалитися товстою шкурою, а багато так взагалі мають тонку душевну організацію. Але саме в такі періоди краще абстрагуватися і постаратися менше переживати. Сумно? Подивіться веселий фільм. Самотньо? Зустріньтеся з друзями. Не потопайте в емоціях.
- Залиште шкідливі звички. Хоча б частково. Як би банально не звучало, але шкідливі звички закупорюють енергетичні потоки. Наприклад, через куріння організм не отримує те саме Ци, яке і є життя.
- Менше навантажуйте організм. У поточний період краще відмовитися від улюблених шкідливих і важко засвоюваних страв. Краще дати своїй зовнішній оболонці розвантажувальний час. Тіло скаже тільки спасибі.
- Не навантажуйте себе фізично. Внутрішнє завжди пов'язано із зовнішнім. Тому як би не хотілося, я завжди раджу менше навантажуватися фізичними вправами й спортзалами. Не потрібно відмовлятися зовсім, адже спорт, йога і рух – це життя! Але ніякого екстриму.
- Дотримуйтесь режиму. Ніщо так не гармонізує стан, як нормалізація режиму дня. Так, зараз це стає все складніше. Але відкладіть в сторону смартфон, вимкніть серіал, закрийте книжку і ляжте спати в нормальний час.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у 2021 році жителів Землі чекає чотири коридори затемнень і жорсткий ретроградний Меркурій.