ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Промокоды
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Астрологи назвали знаки Зодиака, на которых в декабре свалится настоящее счастье

Новина українською → Четверг 03 декабря 2020 05:30
Астрологи назвали знаки Зодиака, на которых в декабре свалится настоящее счастье Любовный гороскоп на декабрь 2020 (фото: pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на декабрь 2020 сулит незабываемые любовные приключения некоторым знакам Зодиака. Астрологи рассказали, на кого из них в первый месяц зимы свалится настоящее счастье.

Представители этих четырех знаков Зодиака откроют свои сердца новым чувствам и впечатлениям, пишет slovofraza.com

Телец

Для вас начинается нечто новое и прекрасное. Астрологи не исключают, что вы вновь испытываете яркие чувства. Новая любовь может полностью занять сердце Тельца, затмив все другие увлечения.

Рак
Вам в голову может прийти блестящая идея начать все сначала. Причем это могут быть как новые отношения, так и возвращение к прежним. Главное - не наступайте на прежние грабли и учитывайте опыт прошлых ошибок.

Дева

На сердце у Дев уже давно царит праздничное настроение и это неспроста, ведь с праздниками у вас связано немало милых воспоминаний. Именно они могут положить начало новой любви или же вернуть прежние страсти.

Стрелец

У Стрельцов общения в декабре будет очень много - вы будете просто нарасхват. Тут и деловые контакты, и свидания, и просто милая болтовня ни о чем, которая вполне может привести к романтическому продолжению.

Ранее мы писали также, какие знаки Зодиака ждет невероятное везение в самом начале декабря этого года.

Также астролог Василиса Володина предупредила про важное астрологическое событие, которое произойдет в декабре этого года и запустит новый цикл.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Стиль жизни гороскоп
Скандалы недели
Скандалы недели
Танцы со звездами: интриги шоу
Танцы со звездами: интриги шоу
Горячие фото знаменитостей
Горячие фото знаменитостей
NEWS
Поддержка бизнеса на карантине: СН хочет в пятницу рассмотреть законы президента
Дмитрий Левицкийредактор ленты новостей Поддержка бизнеса на карантине: СН хочет в пятницу рассмотреть законы президента