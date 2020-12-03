Астрологи назвали знаки Зодіаку, на яких у грудні звалиться справжнє щастя

Гороскоп на грудень 2020 обіцяє незабутні любовні пригоди деяким знакам Зодіаку. Астрологи розповіли, на кого з них у перший місяць зими звалиться справжнє щастя.

Представники цих чотирьох знаків Зодіаку відкриють свої серця новим почуттям і враженням, пише slovofraza.com

Телець

Для вас починається щось нове і прекрасне. Астрологи не виключають, що ви знову відчуваєте яскраві почуття. Нова любов може повністю зайняти серце Тельця, затьмаривши всі інші захоплення.

Рак

Вам в голову може прийти блискуча ідея почати все спочатку. Причому це можуть бути як нові відносини, так і повернення до колишніх. Головне - не наступайте на старі граблі і враховуйте досвід минулих помилок.

Діва

На серці у Дів вже давно панує святковий настрій і це неспроста, адже з святами у вас пов'язано чимало милих спогадів. Саме вони можуть покласти початок новому коханню або ж повернути колишні пристрасті.

Стрілець

У Стрільців спілкування в грудні буде дуже багато - ви будете просто нарозхват. Тут і ділові контакти, і побачення, і просто мила балаканина ні про що, яка цілком може привести до романтичного продовження.

Раніше ми писали також, які знаки Зодіаку чекає неймовірне везіння на самому початку грудня цього року.

Також астролог Василіса Володіна попередила про важливу астрологічну подію, яка відбудеться в грудні цього року і запустить новий цикл.