Атмосферный фронт и холод: синоптик рассказала, как начнется зима в Украине

Погода в Украине в первый день зимы, 1 декабря, будет холодной из-за атмосферного фронта, нависшего над нашей страной. Но в западных областях на небе можно будет увидеть солнце, которое порадует своим светом. На остальной территории нашей страны будет царить влажная и холодная температура с серостью на небе. Об этом написала на своей Facebook-странице синоптик Наталка Диденко.

"Атмосферный фронт, который уже сегодня хозяйничает в Украине, завтра еще также задержится и приведет осадки - дождь и снег - вдоль полосы от Черниговщины, Сумщины через Черкасскую, через Кропивницкий с районами, в Одесской и Николаевской областей. Заденет Винницкую и Киевскую", - предупредила эксперт.

На юге и востоке страны 1 декабря ожидается сильный ветер. Температура воздуха в большинстве областей Украины в течение суток будет колебаться около 0, от -2 до +2 градусов. Ближайшей ночью в западной части страны будут морозы, в Прикарпатье ожидается до -5-11 градусов.

В столице в первый день зимы будет также серо и прохладно, температура воздуха до 1 градуса тепла.

"В Киеве зима начнется влажной прохладной погодой - или туман, или даже днем ​​может полетать небольшой снежок. 1 декабря температура воздуха ночью в столице составит от 1 мороза до 1 градуса тепла", - написала Диденко.

Как мы писали ранее, погода в Украине принесет в последние дни ноября незначительное похолодание, однако сулит новые аномалии декабре и порадует нетипичным для этого периода теплом - зимним бабьим летом.