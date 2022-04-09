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Автор Орла и Решки показал, как выглядит его дом в Буче после оккупантов: спасибо "русскому миру"

Как выглядит дом Евгения Синельникова в Буче (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

Режиссер и ведущий популярного проекта о путешествиях "Орел и Решка" Евгений Синельников показал, что осталось от его дома в Буче после прихода туда россиян.

Снимки он показал в Instagram.

Снимки опубликовал кадры, которые он сделал до и после вторжения оккупантов.

На одном фото счастливая семья Синельникова обнимается, стоя на ступеньках, ведущих в яркую гостиную. На другом – полностью разрушенная лестница, разбитая стена дома, обвалившийся потолок.

"Спасибо" русскому миру, что "спас" нашу семью от ужасов жизни в Украине. Вот теперь заживем!" – подписал фотографии ведущий.

Так выглядел дом Синельникова до оккупантов (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)

Вот так дом в Буче выглядит сейчас (instagram.com/synelnykov_yevgen)

Как мы сообщали ранее, Оле Поляковой за правду о резне в Буче заблокировали Instagram.

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Орел и Решка