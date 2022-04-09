Автор Орла і Решки показав, як виглядає його будинок у Бучі після окупантів: дякую "русскому миру"

Знімки опублікував кадри, які він зробив до і після вторгнення окупантів.

На одному фото щаслива сім'я Синельникова обіймається, стоячи на сходинках, що ведуть в яскраву вітальню. На іншому - повністю зруйнована сходи, розбита стіна будинку, обвалилася стеля.

"Дякую "русскому миру", що "врятував" нашу сім'ю від жахів життя в Україні. Ось тепер заживемо!"- підписав фотографії ведучий.

Так виглядав будинок Синельникова до окупантів (фото: instagram.com/synelnykov_yevgen)

Ось так будинок в Бучі виглядає зараз (instagram.com/synelnykov_yevgen)