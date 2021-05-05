Баска, широкий, корсет: стилист рассказала, как выбрать ремень по типу фигуры

Существует одежда и аксессуары, которые запросто "корректируют" формы, удлиняют ноги или делают нас выше. Так, ремень-баска легко превратит фигуру в "песочные часы".
Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.
Стилист показала, какие ремни стоит выбирать, отталкиваясь от типа фигуры. Татьяна уверена: ремень-баска - один из самых простых способов превратить фигуру в желанные многими "песочные" часы. Или подчеркнуть женственные формы.
"Для того, чтобы визуально скорректировать "прямоугольник", ремень-баску нужно носить с объемными или полуприлегающими вещами. На контрасте талия будет казаться максимально тонкой. А вот если надеть ремень-баску на обтягивающее платье, например, девушка-"прямоугольник" только подчеркнет отсутствие изгибов.
Ремень-баска круто работает на фигуре "перевернутый треугольник". Баска визуально расширяет бедра и уравновешивает акцентные плечи.
С чем лучше сочетать "тоненькие ниточки".
Лучше, чтобы ширина ремня была пропорциональна размерам хозяйки.
Контраст или монохром - выбирайте по своему усмотрению.
Как выбрать ремень по типу фигуры (фото: instagram.com/tatvolkova)
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