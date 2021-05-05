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Баска, широкий, корсет: стилист рассказала, как выбрать ремень по типу фигуры

Автор: Татьяна Турчаникова

Существует одежда и аксессуары, которые запросто "корректируют" формы, удлиняют ноги или делают нас выше. Так, ремень-баска легко превратит фигуру в "песочные часы".

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Татьяна Волкова.

Стилист показала, какие ремни стоит выбирать, отталкиваясь от типа фигуры. Татьяна уверена: ремень-баска - один из самых простых способов превратить фигуру в желанные многими "песочные" часы. Или подчеркнуть женственные формы.

Как скорректировать фигуру при помощи ремня-баски

  • "Для того, чтобы визуально скорректировать "прямоугольник", ремень-баску нужно носить с объемными или полуприлегающими вещами. На контрасте талия будет казаться максимально тонкой. А вот если надеть ремень-баску на обтягивающее платье, например, девушка-"прямоугольник" только подчеркнет отсутствие изгибов.

  • Ремень-баска круто работает на фигуре "перевернутый треугольник". Баска визуально расширяет бедра и уравновешивает акцентные плечи.

  • А вот "грушам" с ремнем-баской нужно быть особенно аккуратными. Есть риск утяжелить и без того выразительные бедра", - посоветовала Татьяна.⠀

Как выбрать ремень по типу фигуры

С чем лучше сочетать "тоненькие ниточки".

Лучше, чтобы ширина ремня была пропорциональна размерам хозяйки.

Контраст или монохром - выбирайте по своему усмотрению.

Как выбрать ремень по типу фигуры (фото: instagram.com/tatvolkova)

Напомним, стилист рассказала, с чем лучше всего сочетать худи - тренд прямиком из Голливуда.

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