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Французский синий, мятный и аметистовый: стилист назвала главные цвета лета

Новина українською → Суббота 01 мая 2021 20:06
Французский синий, мятный и аметистовый: стилист назвала главные цвета лета Главные цвета лета 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)
Автор: Татьяна Турчаникова

Институт Pantone, как всегда, не ошибся в своих предсказаниях о самых популярных цветах этого года.

Об этом в своем Instagram рассказала стилист Зоя Панина.

"Вот же они, уже на улицах городов и в магазинах ждут вас! Прошу любить и жаловать, самые модные цвета этой весны и лета уже заждались вас в моей вдохновляющей подборке", - написала стилист.

Французский синий

Французский синий, мятный и аметистовый: стилист назвала главные цвета лета

Мятный

Французский синий, мятный и аметистовый: стилист назвала главные цвета лета

Солнечный желтый

Французский синий, мятный и аметистовый: стилист назвала главные цвета лета

Зеленый ясень

Французский синий, мятный и аметистовый: стилист назвала главные цвета лета

Аметистовый

Французский синий, мятный и аметистовый: стилист назвала главные цвета лета

Кирпичный или ржавчина

Французский синий, мятный и аметистовый: стилист назвала главные цвета лета

Малиновый розовый

Французский синий, мятный и аметистовый: стилист назвала главные цвета лета

Оранжевый

Французский синий, мятный и аметистовый: стилист назвала главные цвета лета

Самые главные цвета 2021 (фото: instagram.com/ya_zoya_)

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