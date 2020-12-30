Беременная экс-жена Джеджулы угодила в больницу после откровений о домашнем насилии

Беременная экс-жена Андрея Джеджулы Юлия Леус угодила в больницу, где лежит на сохранении и проходит курс капельниц. Девушка заявила, что здоровье ее малышки оказалось под угрозой, и виновником этих проблем является именно шоумен.

Юлия на своей странице в Instagram поблагодарила всех за поддержку, которой ей не хватало "последние семь месяцев".

"Спрашивали меня, он Дева, мстить будет? Конечно будет, как и всем остальным всегда мстил, обливал грязью, а я дурочка тоже сначала верила, мне все равно, пусть поливает и утонет в своей лжи! Для меня сейчас самое главное, здоровье моей малышки, которое он вчера подубил, про себя молчу!" - рассказывает экс-жена шоумена.

Юлия рассказала, что провела ночь без сна, а в 6 утра уже сдавала анализы, а затем ее положили под капельницу. Кроме того девушка пожаловалась на боли.

Позже девушка вышла в прямой эфир и поделилась хорошей новостью, что у малышки все стабилизировалось, но она по-прежнему в больнице.

А в комментариях на упоминание Джеджулы, она отметила, что он мог бы и принести лекарства в больницу для нее и их будущего ребенка, однако не сделал этого.

Бывшая жена Андрея Джеджулы попала в больницу (instagram.com/yla__yla)

А вот несколько дней назад Юлия написала развернутый пост-совет об абьюзе и домашнем насилии. Она адресовала эти советы своим дочерям, когда они вырастут. Девушка говорит, что от мужчины, который совершает физическое или психологическое насилие нужно уходить сразу и без раздумий.

Отметим, что Джеджула и Юлия развелись спустя два года после свадьбы. Экс-жена призналась, что именно она была инициатором, а недопонимание возникло из-за конфликтов Андрея с ее дочерью от первого брака. Позже на странице Юлии начали появляться посты о насилии в семье и проблемах с мужчинами.

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