Беременная невеста "Холостяка 10" рассказала, сколько килограммов набрала: нормальный пирожок

Звезда даже на последних месяцах беременности очень активно общается со своими подписчиками. Она ответила на популярный вопрос о своем весе.

Украинская модель откровенно рассказала, что за время беременности она набрала 20 килограммов.

Дарья Хлистун рассекретила свой вес (Скриншот)

Отметим, что парочка уже рассказала, когда на свет появится их первенец. Ребенок должен родиться 21 апреля. Имя для малышки родители выбрали, они назовут ее Ариана.