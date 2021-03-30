Вагітна наречена "Холостяка 10" розповіла, скільки кілограмів набрала: нормальний пиріжок

Зірка навіть на останніх місяцях вагітності дуже активно спілкується зі своїми передплатниками. Вона відповіла на популярне питання про свою вагу.

Українська модель відверто розповіла, що за час вагітності вона набрала 20 кілограмів.

Дар'я Хлистун розсекретила свою вагу (Скріншот)

Зазначимо, що парочка вже розповіла, коли на світ з'явиться їхній первісток. Дитина має народитися 21 квітня. Ім'я для малятка батьки вибрали, вони назвуть її Аріана.