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Вагітна наречена "Холостяка 10" розповіла, скільки кілограмів набрала: нормальний пиріжок

Автор: Людмила Жукова

Холостяк-10" Макс Михайлюк і його кохана, модель Дар'я Хлистун очікують первістка. Закохані довго приховували свої стосунки, адже їх закрутився роман несподівано для них самих і переріс у щось серйозне. Даша зараз знаходиться в цікавому положенні.

Своїм підписникам в Instagram вона вирішила розповісти, на скільки кілограмів вона погладшала за вагітність.

Зірка навіть на останніх місяцях вагітності дуже активно спілкується зі своїми передплатниками. Вона відповіла на популярне питання про свою вагу.

Українська модель відверто розповіла, що за час вагітності вона набрала 20 кілограмів.

Дар'я Хлистун розсекретила свою вагу (Скріншот)

Зазначимо, що парочка вже розповіла, коли на світ з'явиться їхній первісток. Дитина має народитися 21 квітня. Ім'я для малятка батьки вибрали, вони назвуть її Аріана.

Нагадаємо, що раніше Дарина написала докладний пост про те, як зародився її роман з Максимом.

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