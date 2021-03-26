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Беременная жена Виктора Павлика рассказала о жуткой сцене в отеле Египта: больше не вернемся

Автор: Людмила Жукова

Беременная жена украинского артиста Виктора Павлика Екатерина Репяхова поделилась впечатлениями об отдыхе в Египте. Она рассказала подписчикам, что ее потрясло в отеле. Супругу певца до глубины души возмутило караоке в гостинице, которое не умолкало всю ночь и мешало спокойно спать.

О таком кошмарном инциденте она поведала в Instagram-stories.

Катерина рассказала, что туристы нестройными голосами пытаются исполнить один из хитов группы "АВВА".

"Как вам такое развлечение в отеле? Караоке на всю территорию", - написала возмущенная Репяхова.

Также она показала, как они с мужем уезжают из отеля, а их чемоданы к машине везет сотрудник отеля.

"Пока, Альбатрос (название отеля - Ред.) А вот и наша машинка. До свиданья, больше мы к вам не вернемся", - сказала Екатерина.

Виктор Павлик и его жена уезжают из отеля в Египте (Скриншот)

Отметим, что это уже не первая неприятность в отеле Египта, о которой рассказывает Репяхова. Ранее будущую маму не устроил сервис в отеле, где она остановилась, о чем Екатерина решила рассказать публично.

Как мы писали ранее, Екатерина Репяхова и Виктор Павлик призналась, как назовут сына.

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