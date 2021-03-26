Беременная жена Виктора Павлика рассказала о жуткой сцене в отеле Египта: больше не вернемся

Катерина рассказала, что туристы нестройными голосами пытаются исполнить один из хитов группы "АВВА".

"Как вам такое развлечение в отеле? Караоке на всю территорию", - написала возмущенная Репяхова.

Также она показала, как они с мужем уезжают из отеля, а их чемоданы к машине везет сотрудник отеля.

"Пока, Альбатрос (название отеля - Ред.) А вот и наша машинка. До свиданья, больше мы к вам не вернемся", - сказала Екатерина.

Виктор Павлик и его жена уезжают из отеля в Египте (Скриншот)