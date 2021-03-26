RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Вагітна дружина Віктора Павліка розповіла про страшну сцені в готелі Єгипту: більше не повернемося

Автор: Людмила Жукова

Вагітна дружина українського артиста Віктора Павліка Катерина Репяхова поділилася враженнями про відпочинок в Єгипті. Вона розповіла підписникам, що її вразило в готелі. Дружину співака до глибини душі обурило караоке у готелі, яке не змовкало всю ніч і заважало спокійно спати.

Про такий жахливий інцидент вона розповіла в Instagram-stories.

Катерина розповіла, що туристи нестрункими голосами намагаються виконати один з хітів групи "АВВА".

"Як вам така розвага в готелі? Караоке на всю територію", - написала обурена Репяхова.

Також вона показала, як вони з чоловіком виїжджає з готелю, а їхні валізи до машини везе співробітник готелю.

"Поки, Альбатрос (назва готелю - Ред.) А ось і наша машинка. До побачення, більше ми не повернемося", - сказала Катерина.

Віктор Павлік та його дружина виїжджає з готелю в Єгипті (Скріншот)

Зазначимо, що це вже не перша неприємність в готелі Єгипту, про яку розповідає Репяхова. Раніше майбутню маму не влаштував сервіс в готелі, де вона зупинилася, про що Катерина вирішила розповісти публічно.

Як ми писали раніше, Катерина Репяхова і Віктор Павлік розказали як назвуть сина.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Виктор Павлик
Читайте також
Віктор Павлік розповів, чого найбільше боїться з майбутнім сином
Нічка була весела! Вагітна дружина Павліка поскаржилася на мінливості відпочинку в Єгипті
Прогноз погоди