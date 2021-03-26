Вагітна дружина Віктора Павліка розповіла про страшну сцені в готелі Єгипту: більше не повернемося

Катерина розповіла, що туристи нестрункими голосами намагаються виконати один з хітів групи "АВВА".

"Як вам така розвага в готелі? Караоке на всю територію", - написала обурена Репяхова.

Також вона показала, як вони з чоловіком виїжджає з готелю, а їхні валізи до машини везе співробітник готелю.

"Поки, Альбатрос (назва готелю - Ред.) А ось і наша машинка. До побачення, більше ми не повернемося", - сказала Катерина.

Віктор Павлік та його дружина виїжджає з готелю в Єгипті (Скріншот)