Берите зонтики и теплые куртки: погода совершенно испортится

Погода в Украине в субботу, 31 октября, будет неблагоприятной во всех областях страны. Синоптики прогнозируют резкое понижение температуры воздуха, дожди, местами сильные и ветер со штормовыми порывами.

На востоке страны мелкий ночной дождь перейдет в сильный дождь днем, ожидается ветер с порывами. Ночная температура составит +7 +9 градусов, днем столбики термометров покажут не более +11 +13 градусов.

Холодно и мокро будет на юге страны. Синоптики прогнозируют сильный дождь и штормовой ветер. Ночью в регионе +8 +10 градусов, днем от +9 до +13 градусов. В Крыму дождь, ночью +9 +11 градусов, днем +12 +14 градусов.

Север Украины также накроет дождями и сильным ветром. Ночная температура в регионе упадет до +5 +7 градусов, днем ожидается от +8 +10 градусов.

На западе Украины пройдут сильные дожди во всех областях региона, местами сильные. Ночью температура опустится до +4 +6 градусов. Днем ожидается всего +7 +10 градусов, в Ужгороде до +12 градусов.

В центральной части страны возможны сильные дожди и ливни, ветер сильны, с порывами. Ночью +5 +8 градусов, днем от +8 до +11 градусов.

В Киеве 31 октября будет весь день идти дождь, ветер северный, со штормовыми порывами. Ночью +6 +8 градусов, днем от +8 до +10 градусов.

Карта погоды в Украине на субботу, 31 октября

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