Беріть парасольки і теплі куртки: погода зовсім зіпсується

Погода в Україні в суботу, 31 жовтня, буде несприятливою у всіх областях країни. Синоптики прогнозують різке зниження температури повітря, дощі, місцями сильні та вітер зі штормовими поривами.

На сході країни нічний дрібний дощ перейде в сильний дощ вдень, очікується вітер з поривами. Нічна температура становитиме +7 +9 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть не більше +11 +13 градусів.

Холодно і мокро буде на півдні країни. Синоптики прогнозують сильний дощ і штормовий вітер. Вночі в регіоні +8 +10 градусів, вдень від +9 до +13 градусів. У Криму дощ, вночі +9 +11 градусів, вдень +12 +14 градусів.

Північ України також накриє дощами та сильним вітром. Нічна температура в регіоні впаде до +5 +7 градусів, вдень очікується від +8 +10 градусів.

На заході України пройдуть сильні дощі в усіх областях регіону, місцями сильні. Вночі температура опуститься до +4 +6 градусів. Вдень очікується всього +7 +10 градусів, в Ужгороді до +12 градусів.

В центральній частині країни можливі сильні дощі та зливи, вітер сильний, з поривами. Вночі +5 +8 градусів, вдень від +8 до +11 градусів.

У Києві 31 жовтня весь день буде йти дощ, вітер північний, зі штормовими поривами. Вночі +6 +8 градусів, вдень від +8 до +10 градусів.

Карта погоди в Україні на суботу, 31 жовтня

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