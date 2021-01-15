Бесстрашная Каменских поплавала с хищниками и покрасовалась в блестящем бикини

Настя Каменских продолжает отдыхать с Потапом на Мальдивах. Пара сообщила, что до конца отпуска осталось пару дней, которые они намерены провести у океана и расслабленно наслаждаться ретритом. Рэпер даже поинтересовался у поклонников, как обстоят дела с погодой в Киеве, ведь в столице выпал снег и он очень хочет застать белоснежные январские просторы, пока они не растаяли. Настя продолжает показывать подписчикам на камеру, как проводит время и меняет наряды словно перчатки.

Так, она опубликовала в Instagram свежий снимок, на котором запечатлена в черной шелковой рубашке бельевого типа и таких же свободных шортах. В руках она держит огромный листок тропического растения и позирует совершенно без макияжа.

"С добрый утром, красота", - подписала курортный лук звезда.

Настя Каменских делится курортными луками с поклонниками (фото: instagram.com/kamenskux)

"Красотка какая!", "Классно", "Очень красивая", "Райская пташка", "Круто", "Ты петарда", - расхваливали Настю поклонники.

Она также показала свій пляжный лук. На певице – верх от расшитого пайетками бикини и удобная стильная юбка-шорты. Эту вещь звезда довольно часто демонстрирует в своем фотоблоге, похожа, она – одна из ее любимых частей гардероба.

Настя меняет на отдыхе купальники как перчатки (фото: instagram.com/kamenskux)

Певица не удержалась и поплавала под водой, наслаждаясь соседством с океаническими обитателями. Помимо огромных черепах, рядом со звездой проплывала маленькая акула, которую Настя успела снять на камеру.

Настя поплавала под водой и встретидась с акулой (фото: instagram.com/kamenskux)

Напомним, что ранее Настя Каменских показала свой завтрак в раю – вместе с Потапом они насладились перекусом прямо в бассейне.