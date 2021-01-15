Безстрашна Каменських поплавала з хижаками і покрасувалася в блискучому бікіні

Настя Каменських продовжує відпочивати з Потапом на Мальдівах. Пара повідомила, що до кінця відпустки залишилося кілька днів, які вони мають намір провести біля океану і розслаблено насолоджуватися ретритом. Репер навіть поцікавився у шанувальників, як йдуть справи з погодою в Києві, адже в столиці випав сніг, і він дуже хоче застати білосніжні січневі простори, поки вони не розтанули. Настя продовжує показувати підписникам на камеру, як проводить час і змінює вбрання немов рукавички.

Так, вона опублікувала в Instagram свіжий знімок, на якому зображена у чорній сорочці білизняного типу і таких же вільних шортах. В руках вона тримає величезний листок тропічної рослини і позує абсолютно без макіяжу.

"Доброго ранку, краса", - підписала курортний лук зірка.

Настя Каменських ділиться курортними луками з шанувальниками (фото: instagram.com/kamenskux)

"Яка красуня!", "Класно", "Дуже красива", "Райська пташка", "Круто", "Ти петарда", - розхвалювали Настю шанувальники.

Вона також показала свій пляжний лук. На співачці – верх від бікіні розшитий паєтками і зручна стильна спідниця-шорти. Цю річ зірка досить часто демонструє у своєму фотоблозі, схожа, вона – одна з її улюблених частин гардеробу.

Настя змінює на відпочинку купальники як рукавички (фото: instagram.com/kamenskux)

Співачка не втрималася і поплавала під водою, насолоджуючись сусідством з океанічними мешканцями. Крім величезних черепах, поруч із зіркою пропливала маленька акула, яку Настя встигла зняти на камеру.

Настя поплавала під водою і встретидась з акулою (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських показала свій сніданок в раю – разом з Потапом вони насолодилися перекусом прямо в басейні.