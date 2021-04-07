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Благовещение 2021: история праздника, приметы и запреты этого дня

Автор: Lite

Благовещение Пресвятой Богородицы православные отмечают 7 апреля. В этом году праздник выпадает на среду.

Историю большого праздника, все приметы и запреты - читайте ниже в нашем материале.

По преданию в этот светлый праздник архангел Гавриил принес Деве Марии радостное известие (благую весть) о том, что она скоро родит Спасителя. Именно поэтому от 7 января (Рождества Христова) этот день отделяет ровно девять месяцев.

В этот день, всем, кто придерживается строгих правил Великого поста, разрешается послабление диеты. Можно себе позволить съесть рыбы, и выпить бокал вина.

Благовещение - один из важнейших праздников в христианстве, означающий благую весть о приближающемся освобождении народа от греха. Есть поверье, что, как и в Пасху, в этот день грешников не мучают в аду.

На Благовещение наши предки ходили в церковь освящать семена и саженцы, которые после праздника высаживали в землю. Урожай, полученный с них, считался благословенным. Сразу же после Благовещения можно было проводить весенне-полевые работы, ведь сам Господь "открывает" землю для сева.

На Благовещение есть одна очень красивая традиция - выпускать голубей. Ее корни уходят глубоко в древность, еще в дохристианские времена. Ранее это действие было связано с культом солнца и возвращением птиц. Позднее данный обычай приобрел религиозное содержание: голубь символизирующий душу, вылетая из клетки, освобождается от всех грехов и летит навстречу божьему свету, надеясь на спасение.

Главные приметы на Благовещение:

  • Если на Благовещение ночь теплая - весна будет дружная;
  • Какая погода на Благовещение, такая и на Пасху;
  • Благовещение без ласточек - холодная весна;
  • Если в этот день дождь - родится рожь;
  • Если на Благовещение ветер холодный - лето будет холодное, а если теплый - лето будет теплое.

Что нельзя делать в Благовещение:

  • На Благовещение запрещен труд на земле и обрезание деревьев.
  • В этот праздник не советуют давать в долг, чтобы не навлечь неудачи.
  • Отложите поездки, даже если они спланированы загодя.
  • Женщинам нельзя стричь и окрашивать волосы, шить, вязать.
  • Не стоит до вечера готовить еду.

Что нужно сделать на Благовещение

  • Стоит посетить храм. Однако с учетом эпидемической обстановки – от этого можно отказаться.
  • Тем, кто не смог посетить храм, нужно дома отложить все дела и посвятить время духовному просвещению, читать Библию и петь псалмы.
  • Провести время с семьей и близкими людьми, в одиночестве в этот день пребывать не следует, иначе так весь год пройдет.
  • Заготовить специальную благовещенскую соль.
  • Несмотря на то, что идет пост, в этот день верующие могут позволить себе блюда из рыбы с добавлением растительного масла, например, кулебяку.
  • Покормить бездомных животных и оказать помощь тем, кто в этом нуждается.
  • Сделать запасы золы из печи.
  • Выпустить на свободу птиц, особенно голубей, чтобы они донесли ангелам-хранителям весть о добрых делах верующих.

Кстати, молодые девушки в этот день гадали на ближайшее будущее. Они искали на земле веточку, загадывали желание и клали ее под подушку. Если с утра веточка была сломанной, значит, желание должно сбыться, а если целой, то нет.

Ранее мы писали, какие праздники будем отмечать в апреле, сколько будет выходных и рабочих дней и почему этот месяц особенный.

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