Благовещение 2021: история праздника, приметы и запреты этого дня

Благовещение Пресвятой Богородицы православные отмечают 7 апреля. В этом году праздник выпадает на среду.
Историю большого праздника, все приметы и запреты - читайте ниже в нашем материале.
По преданию в этот светлый праздник архангел Гавриил принес Деве Марии радостное известие (благую весть) о том, что она скоро родит Спасителя. Именно поэтому от 7 января (Рождества Христова) этот день отделяет ровно девять месяцев.
В этот день, всем, кто придерживается строгих правил Великого поста, разрешается послабление диеты. Можно себе позволить съесть рыбы, и выпить бокал вина.
Благовещение - один из важнейших праздников в христианстве, означающий благую весть о приближающемся освобождении народа от греха. Есть поверье, что, как и в Пасху, в этот день грешников не мучают в аду.
На Благовещение наши предки ходили в церковь освящать семена и саженцы, которые после праздника высаживали в землю. Урожай, полученный с них, считался благословенным. Сразу же после Благовещения можно было проводить весенне-полевые работы, ведь сам Господь "открывает" землю для сева.
На Благовещение есть одна очень красивая традиция - выпускать голубей. Ее корни уходят глубоко в древность, еще в дохристианские времена. Ранее это действие было связано с культом солнца и возвращением птиц. Позднее данный обычай приобрел религиозное содержание: голубь символизирующий душу, вылетая из клетки, освобождается от всех грехов и летит навстречу божьему свету, надеясь на спасение.
Кстати, молодые девушки в этот день гадали на ближайшее будущее. Они искали на земле веточку, загадывали желание и клали ее под подушку. Если с утра веточка была сломанной, значит, желание должно сбыться, а если целой, то нет.
Ранее мы писали, какие праздники будем отмечать в апреле, сколько будет выходных и рабочих дней и почему этот месяц особенный.